Hokej v Číně? Fanoušci tleskali i srážce našich hráčů, vzpomíná Marcinko

„Po této sezoně už asi čínští diváci hokejová pravidla pochopili, ale opravdu to bylo tak, že ze začátku trochu tápali,“ říkal Marcinko. „Tleskali a radovali se třeba tehdy, kdy se dva naši hráči nechtěně srazili ve středu hřiště. Myslím, že většinou se ale dokázali radovat z gólů do té správné branky.“

Že bude jednou hrát hokej v Číně, Marcinka nikdy dřív nenapadlo. Když mu ale po dvou sezonách v Pardubicích přišla nabídka z nově se tvořícího týmu Red Star Kunlun do KHL, neváhal. „Začátky byly komplikované, nevěděli jsme, co od toho čekat,“ líčí Marcinko. „Vše se budovalo za pochodu. Postupem času, jak sezona šla kupředu, vše nabíralo správný směr. Člověk se mohl koncentrovat jen na hokej.“

Klub měl své sídlo v Pekingu, první dva měsíce ovšem odehrál v Šanghaji. „Protože v Pekingu se v místní aréně hrál basketbal,“ vysvětloval Marcinko. „Číňané jsou ohledně hokeje dost pozadu, ale postupem času se to zvedne. Chtějí tento sport popularizovat s výhledem na olympijský turnaj.“

Největším problémem života v Pekingu byl pro Marcinka smog. Přestože vyrůstal v industriálních Košicích, něco podobného nikde jinde nezažil. „Občas nebylo vidět na druhou stranu ulice,“ popisuje. „Když se mluví o smogu v souvislosti s Českem či Slovenskem, je to jen slabý odvar. V Číně jsme někdy museli přes obličej nosit roušky. A dalším problémem byly dopravní zácpy. V rámci města jedete do haly na domácí zápas nějakých 20 kilometrů, ale cesta občas trvala přes hodinu.“

Přesto bude na čínské angažmá vzpomínat v dobrém. Marcinko v základní části KHL odehrál 60 zápasů (5+13), klub se probil do play off (5 zápasů/ 0+2). „Někdy okolo Vánoc to vypadalo, že v Kunlunu budu určitě pokračovat,“ říkal Marcinko. „I po vypadnutí z play-off se schylovalo k tomu, že si pobyt v Číně prodloužím, ale po sezoně přišla změna trenéra a ten měl svou představu o složení mužstva. I tak mi angažmá v Kunlunu dalo hodně, je to fajn zkušenost do další kariéry.“

Třineckou nabídku bere Tomáš Marcinko jako výzvu. Je připravený tvrdit hru, hrát do těla. „Jsem schopen akceptovat jakoukoliv roli v týmu,“ přitakal slovenský obr. „Jestli mě budou chtít trenéři víc do útoku, tak neodmítnu. Pokud ale budu muset víc bránit, velmi rád to splním. Jsem v tomto směru docela adaptabilní. Udělám vše proto, aby s mými výkony panovala spokojenost. Nejdůležitější bude projev týmu, musíme šlapat a táhnout za jeden provaz.“