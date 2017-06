Hokejové nevolnictví v extralize. Když volný český hráč není volný

Cizinec by měl být rozdílovým hráčem. Tak praví letitá moudrost o důvodu angažování borce z jiné země. V hokejové extralize tomu tak ale není. Kluby berou do svých kádrů průměrné cizince, aby jimi zalepili místo ve třetí lajně. Proč? Na vině jsou kritizované tabulky odstupného. Ty totiž pamatují pouze na tuzemské hokejisty. Za ty přespolní kluby nezaplatí téměř nic. Za Čecha musí naopak vysolit mnohdy pořádný ranec. Pranic nevadí, že hráč není nikde vázán smlouvou. Problému si je vědom i ředitel extraligy Josef Řezníček.

Tabulkové odstupné. Přežitek, který devastuje český hokej a nadělá víc škody než užitku? Nebo jde o nutný prostředek k zajištění alespoň nějaké náhrady za výchovu hráče? V mládežnických kategoriích ještě své opodstatnění mít může. V kategorii dospělých jde ale podle mnohých o absolutní hloupost, jež štve zejména hráče. Prvek, který mají ve správě ligové kluby, ale podle všeho jen tak nezmizí.

Odstupné za hráče při přestupu • Foto Deník Sport

„Jsme jedni z posledních na světě, kde se podobný systém drží. Mezi kluby není vůle něco měnit. Je to pro ně taková obchodní klika, díky níž mohou vytvářet tlak na hráče a agenty. Mám k tabulkám celou řadu výhrad,“ řekl pro Sport šéf hokejové extraligy Josef Řezníček.

Tabulky jsou problémem, nejhorší ale je, že neplatí pro všechny. Vztahují se pouze na české hráče, na ty zahraniční nikoliv. Proč například Jihlava angažovala Seveřany Nicolaie Bryhnisveena a Erika de la Rosu? Protože jsou lepší než tuzemští hráči? Ale kdeže. Klub potřebuje šetřit a tihle hráči se jim vyplatí víc.

Třeba ne výkonem, ale financemi určitě. Plat totiž mají totožný s Čechy, ale milionové tabulkové odstupné se za ně neplatí. Nový zaměstnavatel zaplatí jen 20 tisíc korun za převod transferkarty. „To je z mého pohledu ten největší problém. Jednoznačně to diskriminuje české hráče. Než se český hráč přesune z jednoho klubu do druhého, jsou tam dva průměrní Slováci a je hotovo. Jsou tady nerovné podmínky,“ přiznává Řezníček.

Cizinci v TOP 10 bodování evropských lig v sezoně 2016/17 • Foto Deník Sport

Alespoň částečným posunem k lepšímu je možnost hostování přes nesouhlas původního klubu. Toho je možno využít v případě, že chce hráč odejít jinam, ale zaměstnavatel mu v tom brání. „Klub může přivést hráče na takové hostování. Zaplatí za to 300 tisíc. Po sezoně ho pak vrátí zpátky. Manažeři jsou ale obvykle schopni domluvit se mezi sebou. Ročně evidujeme jen zhruba pět takových případů hostování přes nesouhlas,“ prozradil Řezníček.

Tato možnost ale problém tabulek nijak nevyřeší. Návrhů na jeho odstranění už bylo v minulosti několik. „Odstupné by se mělo platit jen jednou, a to v případě hráčova prvního přestupu. Pak by měl být hráč volný, protože mu to často hlavně v dospělosti zbytečně a nesmyslně komplikuje kariéru,“ myslí si bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik.

Takový model by fungovat mohl. Tabulkové odstupné by v něm plnilo roli „výchovného“. Bylo by však obtížné určit věkovou hranici, kdy už je hráč opravdu „vychovaný“. „Mezi dvaceti a pětadvaceti lety ještě hráči stále dost často pendlují mezi extraligou a první ligou. Byla to možnost, o které jsme se taky bavili, ale nebylo by to tak jednoduché,“ dodal extraligový ředitel.

Platit tabulky u ikstého přestupu dospělého chlapa ale postrádá smysl na první pohled. Zvlášť, když jde o staršího hráče. V nich už kluby potřebný budoucí potenciál třeba nevidí a logicky se jim mnohasettisícovou sumu platit nechce. To může vést až ke konci kariéry.

Zastoupení cizinců v evropských ligách • Foto Deník Sport

Tabulková hodnota se navíc u hráče může změnit z roku na rok. K základní částce totiž mohou přibýt další koefi cienty a cifru tak navýšit až o 140 procent. To se ale děje jen zřídkakdy. Běžně jsou kluby schopny se dohodnout na transferu bez tabulek a dalších kompenzací. Svazu totiž ke stvrzení přestupu stačí pouze přestupní lístek podepsaný oběma kluby, kterých se obchod týká. Další transakce mezi oběma subjekty už nikdo nekontroluje.

Na změnách stávajícího systému ČSLH pracuje.

„Nabízeli jsme klubům model, jaký funguje ve Švýcarsku. Jde o sofi stikovaný systém tzv. pronájmu hráčů. Vůbec v něm nezáleží na tom, z jakého klubu hráč odchází, ale dívají se pouze na to, kde byl vychován. Podle toho se pak peníze přerozdělují,“ popsal možnou alternativu Řezníček.