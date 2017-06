Růžička o odstupném: Platit za hráče bez smlouvy? To je hodně divný

Odporuje to logice. Jeden tým hráče nechce, skončí mu smlouva, ale stejně má právo za něj od ostatních žádat tabulkové odstupné. „Je to věc, kterou jsem doteď moc nepobral,“ přiznává chomutovský trenér a sportovní manažer Vladimír Růžička. Patří k těm, kteří v hokejovém prostředí razí názor, že tabulky za dospělého hráče jsou úlet a krok vedle. Když teď potřeboval nahradit útočníky Davida Kämpfa s Davidem Kašem, přesto přivedl dvě posily z Česka. Hodily se mu víc.

Není populárnější přivést spíš hráče z ciziny jen za plat, kde nehrají roli žádné tabulky?

„Je to tak. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby tabulky nebyly, těch cizinců tady u nás nemáme tolik. Pak je ale potřeba vidět, že najdete Slováky i Kanaďany, kteří sem kvalitu přinesou. Jen je to na úkor některých našich hráčů.“

Jasně, o tom žádná. Ale není spíš průšvih, když se do Česka přivádí cizinec do třetí lajny jen jako výplň?

„S tím souhlasím, někdy to tak je. Jenže kolikrát se nedá nic dělat, potřebujete hráče. Co uděláte, zaplatíte tabulku 1,5 milionu, nebo si radši vezmete cizince, který má třeba srovnatelný plat, ale přijde zadarmo?“

Když nemám na rozhazování, budu chtít ušetřit.

„A naši hráči na tom jsou biti. Můžete třeba využít hostování bez souhlasu klubu, ale to taky není zadarmo, navíc další rok, pokud hráče chcete, musíte tabulku stejně doplatit do plné výše. Cizinci jsou oživení, jen si musíme dát bacha na jednu věc, aby těch našich kluků nezačalo ubývat. Tohle je třeba ohromný problém Německa, kde je plno Kanaďanů a domácích hráčů málo. Když přijdou dobří hráči, kteří zvedají kvalitu týmu i celé soutěže, je to super věc, a takový hokejista je atraktivní i pro diváky. Ale je špatně, když sem kluci z venku chodí jen kvůli tomu, že kluby chtějí ušetřit.“

Vidíte nějaký smysl vysokého tabulkového odstupného v extralize?

„Moc ne. Jednu věc totálně nechápu. Jak někdo může chtít tabulku, pokud hráč nemá v klubu smlouvu? To mi vrtá hlavu a doteď jsem to nepobral. Ano, v případě, že máte hráče pod smlouvou, má logiku, že ho nenecháte nikam odejít zadarmo, můžete si za něj říct, kolik uznáte za vhodné. Ale když kontrakt vyprší? Za co platit? Tohle je hodně divný. Stane se, že klub o hráče už zájem nemá, je mu přes třicet a kolikrát musí skončit s hokejem, protože se za něj musí platit tabulky. Takové případy jsou. Hráčům to škodí, to mi nikdo nevymluví.“

Myslíte, že je vůle systém s tabulkami změnit?

„Neřekl bych. Podle mě tohle kluby měnit nechtějí. Každý má sem tam nějaké finanční problémy a tabulky se pořád drží. Vlastně v nich máte jisté prostředky a obranu, aby vám hráči neodcházeli. Jak kdysi říkal Franta Černík, jedno mužstvo pošle peníze za tabulky a pak to celé léto běží dokola přes celou republiku. Můj názor je, že když vám skončí smlouva, měli byste si jít, kam chcete. Pokud se vracíte z NHL a nikde jinde jste v Česku nehráli, to je jiná, tohle beru. Ale jestliže o hokejistu nestojím a nepotřebuju ho, nevidím jediný důvod, proč bych měl za něj inkasovat. Naše extraliga je jedna z nejkvalitnějších v Evropě a je jenom škoda si náš produkt takhle ničit, že budeme šetřit a vodit levnější cizince místo našich kluků.“

Vážně jste o naší soutěži tak přesvědčený?

„Liga je hodně dobrá. Vadí mi, že novináři i fanoušci ji kolikrát dost podceňují. Sparta došla do finále Ligy mistrů, to nebyla nějaká náhoda a souhra okolností, ukázala sílu. Hokej se u nás nehraje špatný. Podívejte se i na to, kolik hráčů z extraligy najednou podepsalo smlouvy s kluby NHL. Mladí kluci by si tohle měli uvědomit, že se tam dá jít i z české ligy. Jsou zblblí z agentů. Oni je vyjančí, od šestnácti let je odvážejí ven s vidinou, jak budou hrát NHL. Ale o tom to není, ne každý se až nahoru dostane a v mých očích je slušná šance jít do Ameriky i z extraligy.“

Z Chomutova podepsali smlouvy s Chicagem Jan Rutta a David Kämpf. Berete to spíš jako poklonu, nebo problém pro klub?

„Přejeme jim to. Pro Chomutov něco odvedli. Ale taky nás to mrzí, protože jdou pryč dva kvalitní hráči, na nás je, abychom je nahradili.“

Pryč je navíc i David Kaše, který odešel do Švédska. Proč jste si jako náhradu za útočníky vybral Vojtěcha Tomečka z Varů a Luboše Roba z Budějovic, tedy hráče, které zadarmo neulovíte?

„Protože je znám, nekupuju zajíce v pytli. Po Tomečkovi pokukuju už tři roky, vždycky se mi líbil, chtěl jsem ho do Slavie. Rob byl dlouho v Budějovicích, je to kvalitní a pořád ještě mladý hráč, navíc potřeboval udělat krok jinam. Oba jsou hráči, které hledáme. My teď nepotřebovali nějaké superhvězdy, lídrů máme v kabině dost. Spíš nám šlo o mladší kluky, ze kterých se lídři jednou mohou stát.“