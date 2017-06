Vítkovice posilují, získaly obránce Tršku z mistrovské Komety

Peter Trška, rodák z Ilavy, se v českém hokeji pohybuje od svých patnácti let, kdy hrával ve Vsetíně. V české extralize debutoval v roce 2014 v dresu Mladé Boleslavi, ovšem největší úspěch si připsal v uplynulé sezoně. S Kometou Brno slavil mistrovský titul (stejně jako v roce 2012 na Slovensku se Slovanem Bratislava).

„Jsem velmi rád, že jsem ve Vítkovicích,“ říkal Trška pro klubový web. „První vážná jednání začala zhruba před týdnem a půl, mám velkou radost, že se to vše tak rychle stihlo. Myslím, že Vítkovice vzhledem k týmu, který tady je, mají na první šestku.“

Trška pravidelně hrával v mládežnických reprezentacích. Za Slovensko si zahrál na mistrovství světa do 18 let (2010), dvakrát se zúčastnil mistrovství světa do 20 let (2011 a 2012) a letos byl i členem seniorské reprezentace na mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem.

VIDEO: Trenér Petr hovoří o Trškovi

„Věkově zapadá do našeho týmu a naší koncepce,“ říká trenér Petr. „Má své přednosti, hlavně v ofenzivní činnosti.“ Trenér nezastírá, že ve hře byla i jiná jména. „V tomto směru je potřeba vnímat dvě roviny. Jednou je rovina finanční, kdy musím, i když se to nedělá, poděkovat majiteli klubu. Protože jsem ta v našem interním plánu určená čísla trochu přetáhl. Ovšem chtěli jsme zvýšit konkurenci na všech postech, chtěli jsme se také krýt v případě marodky. Když se na trhu objevil Peter, tak jsme se na něj zaměřili.“

Kromě obránce Tršky vítkovický tým po uplynulé sezoně posílili útočníci Jakub Lev z Plzně, Rastislav Dej z Moutfieldu HK a Šimon Stránský z Prince Albert Raiders (WHL).