Severní vítr fičí do extraligy. Sparta nalákala i mladou norskou oporu z MS

Posily ze Skandinávie, které posílí českou extraligu • FOTO: Koláž iSport.cz Z chladného severu se žene hokejová bouře. Do české nejvyšší soutěže zamířilo před nadcházející sezonou pět skandinávských válečníků, kteří v Česku doplní norského beka Daniela Sørvika z Litvínova. Na neobvykle velkém počtu Seveřanů v extralize měly podíl dva české kluby - Jihlava a Sparta. Tým z Vysočiny si na nich zakládá defenzivu, se kterou chce uhájit extraligovou příslušnost. To Pražané vylovili ze severských vod nového gólmana a norskou oporu z posledního světového šampionátu. Portál iSport.cz se zaměřil na všechny posily ze Skandinávie.

Sami Aittokallio Gólman Sami Aittokallio, nová posila pražské Sparty v brankovišti • Foto hcsparta.cz Pozice: brankář

Věk: 24

Národnost: Fin

Klub: Sparta Čas Tomáše Pöpperleho a Filipa Novotného v brankovišti Sparty uplynul. Prostor dostávají nové tváře. Vedení Pražanů neváhalo při hledání brankářské opory projít zahraniční trh a narazilo na Aittokallia. Rodák z finského města Tampere strávil převážnou část své kariéry v tamním klubu Ilves. Odtud si ho v roce 2012 vytáhlo Colorado Avalanche, ze které mladý Fin odchytal dvě utkání. Většinu ze své zámořské štace však prožil na farmě v Lake Erie. V sezoně 2015/16 se vrátil do vlasti, konkrétně do Kärpätu Oulu. Mimochodem s týmem ležícím až za polárním kruhem hrál v hokejové Lize mistrů před dvěma lety proti svému současnému zaměstnavateli z Prahy, kterého pomohl vyřadit ve čtvrtfinále. Ve Spartě bude tvořit duo s ex-karlovarským gólmanem Davidem Honzíkem. Sparťané si sice nestanovili jasnou jedničku, ale je pravděpodobné, že větší porci zápasů dostane Sami. Sparta ulovila mladého finského gólmana. Chytal za Colorado a Oulu

Alexander Reichenberg Spartu posílí útočník Alexander Reichenberg ze Storhamaru • Foto Twitter.com/@hcsparta Pozice: útočník

Věk: 25

Národnost: Nor

Klub: Sparta Norský šikula, jehož jméno je stejné jako německý název pro Liberec. Alexander Reichenberg se narodil ve Švédsku, jeho otec je Švéd. On však přijal za své norské občanství. Levé křídlo ze Skandinávie spojilo hokejovou kariéru s Lillehammerem, dějiště zimních olympijských her v roce 1992. Teprve před dvěma roky tento klub opustil a zamířil ke konkurenci ve Storhammaru. V jeho druhé norské štaci okusil i Ligu mistrů, ve které se stejně jako jeho nový kolega Aittokallio utkal se Spartou. Reichenberg byl také účastníkem nejdelšího hokejového zápasu historie, který skončil až v čase 217:14. Storhammar mu otevřel cestu do reprezentačního áčka Norska, které naposledy reprezentoval letos na mistrovství světa v Paříži, kde si připsal v sedmi zápasech tři kanadské body za jeden gól a tři asistence. V Norsku psali hokejové dějiny! Zápas rozhodl gól až v čase 217:14

Lars Volden Norský brankář Lars Volden posílil před sezonou 2017/18 Duklu Jihlava • Foto ČTK Pozice: brankář

Věk: 24

Národnost: Nor

Klub: Jihlava Z Dukly do Dukly. Norský gólman Lars Volden byl mezi prvními hráči, kteří posílili Jihlavu po jejím postupu do extraligy. Rodák z Osla zamířil na Vysočinu jako náhrada za Miroslava Svobodu ze slovenského Trenčína, kterému pomohl v baráži setrvat v tamní nejvyšší soutěži. Novopečeného jihlavského brankáře draftoval v roce 2011 ze 181. pozice Boston, ale do zámoří se nikdy nepodíval. Dlouho působil v elitní finské a švédské lize. Ve Finsku chytal za Espoo Blues a ve Švédsku za Rögle, se kterým postoupil před dvěma lety mezi elitu. Volden má navíc bohaté zkušenosti z reprezentace. Zúčastnil se pěti mistrovství světa a dokonce i olympiády v Soči 2014.

Erik de la Rose Erik de la Rose je novou posilou extraligového nováčka • Foto Timo Savela Pozice: obránce

Věk: 24

Národnost: Švéd

Klub: Jihlava Ofenzivně laděný bek a skvělý nahrávač ze země tří korunek. Erik de la Rose si cestu mezi elitu dlouho klestil švédskými nižšími soutěžemi, ale ve své zemi se ji nedočkal. Nakonec zvolil odchod do sousedního Norska, kde se stal velkou oporou Storhammaru. V premiérové sezoně 2014-15 za Dragons si připsal úctyhodných 46 kanadských bodů za 4 góly a 42 asistencí. Z rodu de la Rose je přeci jen známější Erikův o dva roky mladší bratr Jacob, který momentálně hraje za Montreal Canadiens. V Jihlavě by však mohl víc než dobře nahradit střelce Jiřího Říhu.

Nicolai Bryhnisveen Norský obránce Nicolai Bryhnisveen bude usilovat o smlouvu v Dukle Jihlava • Foto hcdukla.cz Pozice: obránce

Věk: 25

Národnost: Nor

Klub: Jihlava Třetí severská posila pro Jihlavu. Norský bek Nicolai Bryhnisveen patří mezi odchovance úspěšného norského klubu Vålerenga, tedy z týmu, který se 26x radoval ze zisku mistrovského titulu elitní norské ligy. Trofej pro vítěze s ním však rodák z Osla nikdy nezískal. Seniorský mezinárodní hokej mu otevřelo až angažmá v Lillhammeru v roce 2014, kdy se s norskou reprezentací podíval na šampionát do Běloruska. Do Dukly jde Bryhnisveen na zkoušku. Podle slov jihlavského vedení to není nedůvěrou v jeho kvality, ale aby se ukázalo, jak si Nor zvykne na zdejší podmínky a ukáže se po lidské stránce.