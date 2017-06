Vítkovický adrenalin na divoké vodě. Někteří rafty spojili i s potápěním

Bylo to pořádně adrenalinové zpestření kondiční přípravy. Vítkovičtí hokejisté v rámci tréninku na Slovensku sjížděli na raftech divokou vodu v Areálu vodných športov v Liptovském Mikuláši. A vody si užili pořádně, o karamboly nebyla nouze. „Někteří to spojili i s potápěním,“ komentoval akci s úsměvem útočník Rastislav Dej pro klubové stránky.

Do člunů se po krátké instrukci posadili i generální manažer Jakub Petr nebo kondiční trenér Igor Horyl. „Může to vypadat jako zábava, ale je to pořádná makačka, a to nejen na ruce,“ pochvaloval si Horyl.

Hokejisté to poznali na vlastní kůži. „Potrénovali jsme, ale také jsme se příjemně odreagovali,“ potvrdil Rastislav Dej. „Bylo to zpříjemnění, ale i zabíračka.“ Po jízdách na raftech si hráči vyzkoušeli i specifický způsob sjíždění vody bez lodi, takzvaný kaňoning. V plovacích vestách a ochranných helmách si vyzkoušeli největší peřeje. A některé z nich vodní válec opravdu dost semlel.

Všichni přežili bez zranění. „Byla to bomba, ale ruce jsou cítit, vlastně nejen ruce, protože zapojujete celé tělo,“ hodnotil trenér Jakub Petr. „Brali jsme to i jako odbourání stereotypu a určitý team building, který k soustředění jednoznačně také patří.“