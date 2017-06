Ocelářům jsem vděčný za mnohé, říká po své nejlepší sezoně v NHL Pánik

Před jedenácti lety přišel do Třince jako patnáctiletý klučina, v šestnácti debutoval v extralize a teď přišel bývalé spoluhráče pozdravit jako stabilní člen party z Chicaga, které šéfují Patrick Kane, Jonathan Toews nebo Marián Hossa. Slovenský útočník Richard Pánik (26 let) nezapomíná, kde nastartoval svoji hokejovou kariéru.

„Třinec sehrál v mé kariéře významnou roli, jsem mu vděčný za mnohé,“ říkal Pánik pro klubový web na setkání hráčů se sponzory. „Opravdu nevím, jestli bych dnes působil v zámoří, kdybych zůstal déle ve svém rodném Martině. Ta cesta by byla určitě složitější. Přestup do Třince jsem bral jako cestu vpřed a nikdy jsem nelitoval.“

Slovenský útočník odcházel z Třince do zámoří v roce 2009, kdy si jej z 52. místa vybrala na draftu Tampa Bay Lightning. Letos má za sebou zatím nejúspěšnější sezonu v NHL. Alespoň tedy v základní části. V 82 zápasech nasbíral za Chicago 44 bodů (22+22). „Nejvíc si vážím toho, že jsem si už v Chicagu snad vybudoval nějakou pozici,“ říká Pánik. „Předtím to byly poměrně krátké epizody v Tampě a Torontu, ale až teď mám silnější roli v týmu. Minulá sezona byla z osobního hlediska nejpovedenější, teď budu muset svoje kvality zase potvrdit.“

Mrzí jej ovšem, že Chicago nepotvrdilo sílu ve Stanley Cupu. Už v prvním kole vypadlo s Nashvillem, který se nakonec probil až do finále. „Loni i letos jsme zvládli parádně základní část, ale dvakrát po sobě se vypadlo hned v prvním kole Stanley Cupu, což je velké zklamání. Klub jako Chicago musí mít pro další ročník NHL jen ty nejvyšší cíle. Takové nezdary v play-off by se už neměly opakovat.“

Sám nedávno s klubem podepsal nový dvouletý kontrakt. I to byl důvod, proč chyběl na mistrovství světa, kde se Slovensko jen tak tak vyhnulo obrovské ostudě a sestupu z elitní skupiny. Proč to v jeho rodné zemi mezi hokejovými lídry tak vře? Pánik marně hledá odpověď. „Upřímně řečeno, moc do toho nevidím,“ krčí rameny. „Slovenský nároďak samozřejmě sleduji, klukům jsem letos moc fandil, ale těžko soudit, kde je zakopaný pes. Trochu mě mrzí, že teď se po mistrovství začalo špinavé prádlo probírat v médiích, dělá to špatnou image pro fanoušky.“