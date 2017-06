Sparta-STS Palkovice Brod. Uhrové postavili na inline maraton slušný oddíl

Hokejový útočník Dominik Uher ze Sparty, jeho táta horolezec Libor Uher a dva kolečkoví bruslaři Petr Lochman a Lukáš Pravda. V takovém složení vyrazí tým Sparta-STS Palkovice Brod na extrémní 24 hodin inline maraton kolem přehrady Olešná. Závod, který v sobotu startuje v 11 hodin, je zároveň otevřeným mistrovstvím republiky dvojic a čtveřic. V neděli by se na trati exhibičně měli pod vedením Martina Koukala představit i členové běžecké a sdruženářské reprezentace na kolečkových lyžích.

„Přijede celá bruslařská špička včetně Ondry Suchého,“ těší Libora Uhra, rodáka z Palkovic, který extrémní maraton na inline bruslích od roku 2012 pořádá. „Letos by mělo být úplně luxusní počasí, nádherné inlajnovské azuro. Poslední dva ročníky jsme museli závod kvůli bouřkám a dešti několikrát přerušovat, ale teď bychom mohli jezdit v kuse.“

Jezdí se kolem přehrady Olešná u Frýdku-Místku. Okruh má 4,5 kilometru, v devět večer závodníci nasazují čelovky. „Svítí se tak do čtyř do rána,“ popisuje Uher. „Samozřejmě máme pořádně zabezpečenou trasu, aby nikdo nemohl vstoupit do dráhy. Karambolům se sice nevyhneme, v minulosti už tady byla nějaká zlomená ruka, otřes mozku, ale letos jsme u předávek instalovali zpomalovací slalom. Právě u předávek totiž bývalo nejvíc střetů.“

VIDEO: Upoutávka na inlinový maraton

Libor Uher, který se v roce 2007 dostal jako druhý Čech v historii po Josefu Rakoncajovi na horu K2, bude v týmu znovu se svým synem Dominikem. Čtyřiadvacetiletý hokejista bojoval v minulosti o místo v Pittsburghu, poslední sezonu odehrál v pražské Spartě. „První ročník jsme s Dominikem vyhráli, ale to ještě nebyla taková konkurence,“ vzpomíná šestačtyřicetiletý Libor Uher. „Jinak býváme kolem třetího, čtvrtého místa. Dominik je sice výbušnější, na jedno kolo s ním nemám šanci, ale já to dorovnávám vytrvalostí. Ta přichází s věkem, takže to většinou doháním v noci.“

Ve čtyřčlenném týmu plánují střídání po jednom kole. „Zjistili jsme, že takhle je to nejlepší,“ říká Uher. „Jedno kolo trvá zhruba devět minut, takže pak máte 27 minut volno. Absolutní rekord naší čtyřiadvacetihodinovky je nějakých 178 kol, my jich nejvíc ujeli 169. Těšíme se a věřím, že spokojení budou i všichni ostatní.“