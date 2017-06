Zoufalá situace hokejových Pardubic: Slavný klub dluží 72 milionů korun

Pište to na futra! Takhle nějak vypadá aktuální situace v Pardubicích. Město si před odkupem klubu od Romana Šmidberského nechalo udělat audit, čekalo ztrátu maximálně 2 miliony korun. Nakonec manko za loňský rok činí 14 milionů korun a celkově klub dluží 72 milionů. A nový kupec se pořád nerýsuje. Odmítl i Alois Hadamczik. „Je to o práci. Kolik peněz si na sezonu seženeme, tolik budeme moci utratit,“ snaží se nepropadat zoufalství generální manažer Dušan Salfický.

Během minulé sezony vydalo Dynamo na platy hráčů údajně 47 milionů a zahučelo do baráže. Teď může být ještě hůř. Musí se šetřit. Závazky klubu po splatnosti činí aktuálně 33 milionů, kumulovaná ztráta dělá 39 milionů. Součet? 72 milionů.

Podle informací deníku Sport se razantně škrtají výdaje. Lidé v kancelářích mají brát výrazně méně. Generální manažer Dušan Salfický má příkaz na platy hráčů vydat o 10 milionů menší balík než v barážové sezoně.



„Nevím, odkud tyhle informace berete. Máme zkrátka tolik peněz, kolik si můžeme dovolit,“ poznamenal generální manažer. V dobré kondici Pardubice ale nejsou. „Není to na vyskakování, ale všechno si musíme odpracovat na sportovním i obchodním poli. Pracujeme, makáme, někdy je to na krev, ale žijeme,“ dodal Salfický.

Dusno kolem hokeje je hlavně na městském zastupitelstvu, kde si jeho členové začínají jít po krku a padají termíny jako insolvence, lež, dluhy. Jde i o politické body. „Aspoň se lidi v zastupitelstvu teď odhalí do naha, jestli jim jde o hokej, nebo o něco jiného. Chceme hokej, nebo ne. O ničem jiném to není,“ pokrčil rameny generální manažer.

Nový majitel se stále hledá

Městu navíc momentálně ani nevychází hledání nového majitele. Na scéně se sice objevil silný hráč, zájem o klub projevil Alois Hadamczik, jenže tohle krachlo. „Kdybych měl vstoupit do Pardubic, tak jedině s cílem hrát do pátého místa. A k tomu momentálně nejsou možnosti. Takovou odpovědnost na sebe převzít nedokážu,“ řekl na rovinu Sportu.

Sondoval trh, oslovoval hráče typu Lukáše Kašpara, Jiřího Novotného nebo gólmana Atte Engrena. Jenže nikde neslyšel jasné: Ano, jdu do toho, chci jít do Pardubic.

Vzal si čas na rozmyšlenou a vyhodnotil si vstup do klubu jako výrazně rizikovou investici po všech směrech.

Logicky. Chtěl budovat tým podle svého. Od nuly, ne z těžkého záporu: „Sportovně bych řídil celý klub, do svého týmu bych si dosadil lidi podle svého uvážení. Musím zmínit, že jsem měl s panem primátorem dobrou, věcnou debatu. Nakonec jsem mu dal dvě rady. Až by město jednou prodávalo akcie, ať si ponechá zlatou akcii, aby nedošlo k odchodu nového majitele jinam. A že město potřebuje místo v dozorčí radě, aby předešlo předlužení klubu.“

Audit kritické situaci nezabránil

Situace, která se kolem Dynama právě rozhořela, působí divně. Ještě na konci kalendářního roku mluvil primátor Martin Charvát o tom, že město nekupuje zajíce v pytli, při prodeji se diskutovalo o tom, že sezona by mohla skončit ztrátou 2 miliony, ale realitou je jiné číslo, 14 milionů.

A najednou chce Charvát po bývalém vedení a Pavlu Rohlíkovi, aby ztrátu vysvětloval. Přitom město si nechalo udělat audit. Mělo mít o všem přehled. Místo toho na něj ze skříně vyskočilo strašidlo.

Hráčů se ale žádné problémy prý nedotknou. „Mám budget na mančaft daný, a co hráči mají ve smlouvách, to dostanou. Nebudu obcházet kluky s tím, že musí jít s penězi dolů, protože na ně nemáme,“ ubezpečil Salfický.

720p 360p <p>Pardubický a-tým se po nepovedené minulé sezoně již pečlivě připravuje na další a v pondělí si v rámci zpestření tréninku zatrénovali společně s profesionálními vojáky Armády České republiky.</p> REKLAMA Pardubičtí hokejisté trénovali s armádou. Ve sprintu jsme na hráče neměli, smál se jeden z vojáků • VIDEO iSport TV

„Škoda že to s klubem muselo dospět až do této fáze. Největší chybou bylo, když z áčka začali odcházet kluci jako Buchtele, Kousal, Radil nebo Nosek. Jenže v Pardubicích se nedočkali smluv, jaké by si s o hledem na svůj potenciál zasloužili. Bylo jasné, že jednou odejdou, ale z Pardubic odešli strašně brzy. Na vlastních odchovancích to Pardubice musí znovu postavit, není jiné cesty. Není možné, aby skoupily šest sedm cizinců, to není dobrá vizitka,“ hodnotil situaci v klubu Hadamczik.

Kdyby se klubu ujal, Salfický by nejspíš na pozici generálního manažera skončil. „Prodej mě v tenhle moment nezajímá, ten ať si řeší majoritní akcionář. Já chci, aby fungoval klub. Může se stát, že někdo přijde a vyhodí nás. Ale neřeším to. Jestli to přijde, tak to přijde. Makáme, nejlépe, jak dovedeme. Zajímá mě začátek sezony, aby měli kluci klid na práci, nic jiného,“ dodal šéf Pardubic.

Zatím to na klid moc nevypadá. Spíš bouří a na obzoru další mraky.