Odchod do Slavie? Musel bych lézt do zadku, abych se prosadil, říká Kalus

Byl považován za velký talent, kromě střílení gólů uměl i přitvrdit, a proto mu předvídali kariéru v NHL. Do ní vlétl Petr Kalus jako uragán, z prvních tří střel na branku nastřílel tři góly, ale poté přišla výměna z Bostonu do Minnesoty a jeho zámořská mise skončila. Právě od Wild se 39. hráč draftu 2005 vrátil do Čech, kde oblékal dres Slavie, ale svého kroku dodnes lituje. „Nikdy jsem tam neměl chodit,“ říká s odstupem let.

Když útočník Petr Kalus přicházel před šesti lety do Slavie, chtěl restartovat svou kariéru a naplnit svůj potenciál. „Toužil jsem se prosadit doma,“ vzpomíná třicetiletý útočník. Ve Slavii mu to ale nevyšlo podle představ a sezonu v ní ani nedokončil.

„Byla to největší chyba mého života. Do Slavie jsem nikdy neměl chodit,“ vysvětluje autor tří branek ve 30 zápasech sezony 2011/2012. Proč nedostal více prostoru? „V prvních asi deseti zápasech jsem posbíral sedm bodů, ale pak mě pan Růžička přestal stavět. Nevím, z jakého důvodu, ale někomu jsem tam nevoněl.“

Vysvětlení se Petr Kalus nikdy nedočkal a dodnes nechápe, proč ho pražský klub angažoval. „Byl to rodinný podnik, do kterého bylo velmi těžké se začlenit. Aby se mi to povedlo, musel bych někomu lézt non stop do zadku, což je totálně proti mé povaze,“ vysvětluje otevřeně.

Jeho extraligový comeback tedy nevyšel podle představ. Možná za to mohl i jeho styl, vinou kterého strávil během zmíněných 30 zápasů celkem 136 minut na trestné lavici.

„Česká extraliga, to je bezkontaktní sport, kde se nikdo nikoho nedotkne, a když jo, je hned vyloučený,“ kroutil hlavou v rozhovoru pro deník Sport. „Pořád jsem seděl na trestné. Přitom můžu upřímně říct, že jsem nikdy nehrál zákeřně. Tvrdě ano, ale sprostě nikdy.“

V Česku jsem asi považován za blázna



Po konci angažmá ve Slavii pak začala Kalusova cesta Evropou. Kromě působení ve Švédsku si vyzkoušel i hokej v Itálii, Anglii, Dánsku či Francii. Po krátké epizodní štaci ve Znojmě zamířil do Polska, kde se v uplynulé sezoně radoval s Comarchem Cracovia ze zisku mistrovského titulu.

„Někomu to přijde směšné, ale pro mě to je velké zadostiučinění. Z osobního hlediska to pro mě znamená víc než zápasy v NHL,“ říká muž, jenž by měl v Polsku strávit i příští sezonu.

Co návrat do Čech? To rodák z Ostravy vylučuje. „V Čechách o mně nikde nechtěli ani slyšet, důvod neznám,“ vysvětluje autor čtyř gólů a jedné asistence v 11 zápasech zámořské NHL.

Bývalý hráč Slavie, Vítkovic či Znojma je podle svých slov trnem v oku českých týmů, za což si podle svých slov možná může také trochu sám. „Mám tady asi vytvořenou reklamu, že jsem nějaký blázen. Možná to je tím, že jsem upřímný a říkám věci narovinu, což se moc nenosí.“

V Krakově však našel Petr Kalus pohodu a v příští sezoně bude chtít rozšířit svou sbírku 11 gólů a 16 asistencí ve 30 zápasech polské ligy.