Velký test Pardubic. Zkouší Rusy, Francouze i Litevce, co rok nehrál

Po baráži bylo pod smlouvou jenom torzo. Pět lidí a tečka. Teď pardubická soupiska pořádně nabobtnala, na led chodí ve dvou skupinkách sedm pětek. Bombastické příchody? Ani ne. Kádr se rozrostl hlavně do šířky. „Vybereme to nejlepší a s tím pak půjdeme do boje,“ říká generální manažer Dušan Salfický. Z čeho? Na try out dorazilo deset lidí, mezi nimi je třeba i Tadas Kumeliauskas, Litevec, který rok nehrál.

Tohle už tady jednou bylo a dopadlo to... No, dost neslavně. Před dvěma roky Pardubice udělaly na začátku sezony kemp, ve kterém měl trenér Miloš Říha mladší 39 hokejistů. Efekt? Za tři měsíce skončil kouč, generální manažer, testovací týdny nadělaly v kabině docela dusno a uchytil se jedině brankář Brandon Maxwell, který se ale zase moc nesnesl s tehdejší jedničkou Robertem Kristanem.

„Já bych to ale vůbec neporovnával. Byli tady úplně jiní trenéři, jiné prostředí. Nedával bych to dohromady,“ říká generální manažer Dušan Salfický, který tehdy v klubu působil v roli sportovního manažera. „Jsou to profesionálové. Je tady konkurence, všichni hráči nás musí přesvědčit, aby si uhráli u nás místo,“ nebojí se sportovní manažer Pavel Marek, že v šatně zavládne dusno.

Natvrdo Dynamo zatím přivedlo sedm hráčů, čtyři z nich jsou cizinci. Největším jménem je Ty Wishart, 16. hráč draftu roku 2006, urostlý bek s 21 zápasy v NHL, který poslední sezonu nastupoval v Banské Bystrici.

V neděli šel tým poprvé na led, v kádru se zjevilo navíc deset lidí na testy. Buď si zaslouží smlouvu a vyšoupnou někoho ze stávajícího kádru, nebo nic a zkusí to jinde. „Jít za každou cenu do smlouvy? Tahle cesta je pro nás jasně lepší. Kluci, co sem přišli na zkoušku, hráli doteď většinou jiný hokej. Uvidíme, v jakém světle se ukážou. Buď tady zůstanou, nebo ne,“ má jasno Salfický.

720p 360p <p>Pardubický a-tým se po nepovedené minulé sezoně již pečlivě připravuje na další a v pondělí si v rámci zpestření tréninku zatrénovali společně s profesionálními vojáky Armády České republiky.</p> REKLAMA Pardubičtí hokejisté trénovali s armádou. Ve sprintu jsme na hráče neměli, smál se jeden z vojáků • VIDEO iSport TV

Vidíte, jak těžko se rodí jeho nové mužstvo, které má otočit sestupnou výkonnostní linku zase nahoru. Z extraligy přivedl jen brankáře Ondřeje Kacetla z Hradce a Tomáše Vondráčka z Komety. Jinak brousí spíš v cizině. Eventuální nové posily, které si mohou uhrát místo v extraligovém kádru? Češi z nižších lig, Polska, dva Rusové, Kanaďan z druhé farmy, další Francouz Jordann Perret nebo litevský útočník Tadas Kumeliauskas. Je jiná doba. Pardubice už nejsou adresa, kam se hvězdy nabízí samy.

Musí vyžrat, co si nadrobily v minulosti.

„Chceme vybrat z těch všech hráčů, které tady máme, solidní mužstvo. Naskytla se možnost, abychom si tady vyzkoušeli větší množství hokejistů, při takovém výběru vždycky nějaký kluk příjemně překvapí. Třeba Tadas je mladý hráč, ve Finsku hrál výborně, a zkrátka se někdy stane, že přijde zranění, které vás vyřadí na delší dobu. Má ale talent, je tam předpoklad, že se ze všeho vzpamatuje. Ano, vypadl trochu z podvědomí, ale má tady šanci, aby se ukázal,“ věří Marek.

Za málo peněz hodně muziky. Tak vypadá aktuální pardubická linka. „Může se to tak jevit,“ připouští Salfi cký. „Jsem ale přesvědčen, že tihle kluci v sobě potenciál mají. Pro Tadase to může být restart, Jordann Perret to bere jako vstup do vyššího hokeje. Hrál za Rouen, byl na mistrovství světa a chce se posunout dál. Měl nabídky z Německa, jistou smlouvu, jisté peníze, ale chtěl k nám na zkoušku. Tenhle hráč nás zaujal, ale radši si ho chceme vyzkoušet,“ dodává generální manažer.

„Pak jsme sem taky pozvali naše kluky, kteří působili jinde. WSM liga, Slovensko, Polsko... Někde se ten kluk mohl vyhrát, povyskočit. Chceme je vidět. Pro nás je to hlavně pořád ta nejlevnější varianta. Pokud ten kluk splní, co po něm trenéři budou chtít, proč by nemohl být ve třetí nebo čtvrté pětce?“ vypočítává Salfi cký.

Široký kádr Dynamo seřízne v srpnu po Mountfield Cupu. Zápasy proti Slovanu Bratislava, Jekatěrinburgu, reprezentaci Jižní Koreje, Spartě a Hradci musí stačit, aby si nové tváře řekly o místo.