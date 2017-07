Příchod do Třince? Kluci mě přivítali překvapivě úžasně, těší Strmeně

Třinečtí Oceláři rozjíždí přípravu na ledě v kompletním složení až příští pondělí. Ovšem nastupující generace už je na ledě. S asistentem Markem Zadinou a sportovním ředitelem Janem Peterkem vyjela na led devítka mladíků, kteří by se měli tlačit do základní sestavy Ocelářů. Mezi nimi i pětadvacetiletý gólman Jan Strmeň, který do Třince přichází z Chomutova. Tedy z klubu, na němž Oceláři ztroskotali v play off. „Kluci mě přivítali až překvapivě úžasně,“ potěšilo Strmeně.

Společně se Strmeněm na ploše byli obránci Marian Adámek, Jakub Matyáš, Filip Haman a útočníci David Cienciala, Marek Růžička, Jan Hladonik a sourozenci Kovařčíkovi. „Led jsme měli k dispozici i během letní přípravy na suchu, měli jsme jej v úterky a čtvrtky, ale i tak jsou začátky na ledě po dovolené vždycky těžké, než si výstroj sedne,“ líčil Strmeň po prvním tréninku. „Myslím, že dál už to bude jen lepší.“

Bylo vidět, že mladí kluci měli hodně energie a v nájezdech si na vás hned zkoušeli různé parádičky a kličky. Co jste na to říkal?

„Jo, je to první trénink, kluci jsou mladí a chtějí si něco vyzkoušet. Hlavně, aby jim to potom šlo i v zápasech.“ (usmívá se)

Jak jste se vlastně dostal z Chomutova do Třince? Chtěl jste být blíž rodnému Havířovu?

„V Chomutově jsem měl opci, tu mi neuplatnili. Řešili jsme s agentem, co a dál a když pak celkem nečekaně přišla nabídka z Třince, neváhal jsem ani chvíli. Byl jsem rád, že můžu být v organizaci, která je nejlepší v Česku. A hlavně, že můžu být konečně doma.“

Konkurence je v Třinci velká, brankářský tandem tvoří Hrubec a Hamerlík. Jaká by tedy měla být vaše pozice?

„I já se budu snažit být dobrou konkurencí, ale pro začátek budu určitě ve Frýdku-Místku (partnerský tým Ocelářů v první lize). Uvidíme, co dál. Šimon a Hamas jsou výborní gólmani a super kluci, jsem rád, že můžu být s nimi.“

Právě na Chomutovu Oceláři ztroskotali v play off. Jak vás bývalí rivalové přijali?

„Kluci mě přivítali až překvapivě úžasně. Víceméně jsem tady nikoho neznal, ale hned mě vzali do party, jsem za to rád. Ulehčili mi to. A nikdo se nedívá, jestli jsem přišel z Chomutova, nebo z Havířova.“

Jak jste osobně poslední play off prožíval?

„Jánko (Laco) to odchytal celé a my jsme se točili s Tomášem Králem. Pro play off byl dvojka Tomáš, trenér to nechtěl měnit, když se dařilo. Vítězná sestava se neměnila a já to sledoval víceméně z tribuny.“