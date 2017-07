Hradecký Mountfield zbrojí na novou sezonu. Eliáš nebo Hudler? Ne. Zatím

Vzali to pořádně za pačesy. V Hradci skládají tým, pro který by nemuselo být stopkou semifinále jako na jaře. „Kdyby byla možnost získat ještě jednoho kvalitního útočníka, tak jedno okénko vpředu by tam ještě bylo,“ na rovinu přiznává trenér Václav Sýkora, který se svým týmem včera poprvé vyrazil na led.

Když dal Patrik Eliáš rozhovor České televizi s tím, že se o něj zajímají i některé špičkové české kluby, padlo v úvahách i jméno Hradce. Logicky. Je to klub, který míří nahoru. Nemá finanční problémy a strašně moc touží uspět. Tak moc, že pro další krok nahoru udělá cokoliv. Na letním přestupovém trhu si počínal jako velký dravec. Zatím přivedl osm nových jmen.

„O Patrika Eliáše mělo zájem hodně klubů, ale on by se chtěl věnovat dětem a být v Praze, maximálně by pomohl mládeži. Nic konkrétního jsme s ním nedomlouvali,“ říká generální manažer Aleš Kmoníček.

Ale už jenom to, jak o bývalé hvězdě New Jersey mluví, dokazuje, že o úplný blábol nejde.

A Praha by pro Eliáše taky nebyla zase takový problém, za hodinu se dá cesta do Hradce autem v pohodě ukrojit. „To člověk musí ale chtít jezdit tuhle trasu každý den,“ usmívá se Kmoníček. „Ne, vážně, pokud by někdo z takových hráčů měl zájem hrát u nás, budeme jednat,“ tvrdí už vážně.

„Spíš by mě lákalo si zahrát v Třebíči než v některých týmech z extraligy. Jenom pro radost. Hrál bych doma a jsou tam kluci, se kterými jsem vyrůstal, takže to by bylo fajn,“ uvedl Eliáš.

Ale kdyby se objevila jen skulinka, že názor změní, Hradec patří do skupiny, která po legendě půjde.

Dalším jménem, o kterém se čile spekuluje, je Jiří Hudler. Útočník s geniálním hokejovým myšlením zatím nemá smlouvu v NHL. Podle několika zdrojů se Mountfield hlásí do řady zájemců o jeho služby, kdyby Amerika nakonec nevyšla.

„Spekuluje se o tom proto, že Jirka zatím nemá podepsáno. Podle mě ale hráči takového kalibru míří výš, než aby hráli extraligu. Spíš se budou chtít uplatnit v lukrativnější soutěži, třeba v KHL, kdyby nedopadla NHL. Konkrétní jednání ani s Patrikem Eliášem, ani s Jiřím Hudlerem nevedeme. Ale co není, může být,“ přibližuje situaci Kmoníček. „V tuhle chvíli je kádr plný. Ale jak řekl trenér Sýkora, pokud by se objevilo nějaké zajímavé jméno do útoku, které by pro nás mělo logiku, chtěl by ten hráč nastupovat za Hradec, prostor pro něj máme,“ ještě vypálil.

Takže?

Mountfield se nikam netlačí. Kdyby se objevila šance na další bombu? Připravte se, že tady se může odpálit.

Tenhle klub se totiž za poslední roky změnil.

Už vylezl z kategorie, která chce být hlavně v play off. Jaroslav Bednář, Rudolf Červený, Petr Koukal, Richard Jarůšek, Dominik Graňák, Patrik Rybár. To je hodně silná rota, která se na východě Čech formuje.

„Těší mě, že jsme braní jako klub v top 6, myslím, že jsme tam díky naší práci za poslední roky právem. Nebudu říkat, že nemáme ambice, máme. Chceme hrát nahoře. Letos je posilování takové, že nás předurčuje hře na špičce tabulky, tak snad to tak bude.“

Klubu se začalo dařit vodit velká jména. Prvním byl Bednář. Koukal s Graňákem nebo šikovný Lukáš Cingel ze Sparty jsou teď další na řadě. „Jsme dobrá adresa, za prvé máme krásné město, kde hráči mají servis a všechno, co potřebují, pak máme ambice něco dokázat, a taky nabízíme hráčům solidní podmínky, které plníme a včas,“ vysvětluje Kmoníček.

Výběr nových hráčů je v klubu několikastupňový proces. Poslední fáze? „Vybírali jsme hráče, kteří zapadnou do koncepce a vhodné typy do kabiny, na to kladu velký důraz. Než hráče podepíšeme, informací máme strašně moc, proběhnou i osobní pohovory. S hráčem vždycky musím mluvit, než něco podepíšeme. Hodně vám napoví i první dojem,“ vysvětluje Kmoníček. Pár posil, které si klub vyhlédl podle statistik, nakonec skácel. Prý by nemusely zapadnout.

Koukal, Graňák a spol. prošli.