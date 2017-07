Hráči na zkoušku se Slovanem zaujali. Pardubice budou škrtat příští týden

„Hráčů, kteří dostali možnost hrát dva zápasy a máme u nich dilema, je dost,“ přiznal kouč Miloš Holaň po druhé výhře svého týmu v přípravě. Pardubice ve čtvrtek zvládly odvetu se Slovanem, doma jej porazily poměrně jasně 5:2. Zatímco bratislavský tým nastoupil v nezměněném složení, domácí vyslali prakticky obměněný tým. A bylo to vidět: Slovan stačil tempu jen v polovině zápasu, pak byli domácí aktivnější a zaslouženě podruhé v řadě vyhráli. Pro těžce zkoušený klub minulou sezonu vítaná změna.

V prvním duelu na sebe nejen vstřelenou brankou upozornil Jordann Perret, tady by vedení nemělo otálet a už razítkovat smlouvu, dokud je agilní Francouz k mání. Čekání na konec try outu by se totiž nemuselo vyplatit. Jeho krajan z francouzské reprezentace Sacha Treille má již podškrábnuto na celý rok, ve své premiéře naznačil své přednosti, v lajně s Tomášem Vondráčkem a centrem Davidem Tomáškem mu to sedělo. „U něj je vidět, že je zkušený a ostřílený mezinárodním hokejem. I Tomáš přispěl naší souhře,“ pochvaloval si perspektivní střední útočník.

Z beků na zkoušku zaujal Jan Látal, který vstřelil čtvrtou branku Dynama, v jehož obraně čněla nekompromisní hra Rhetta Hollanda. Mezi střelce se zapsal i Jaroslav Moučka, do šancí se dravými průniky dostával Vladislav Bojko. Všichni borci se vážně hlásí o své místo. „Mužstvo žije. Je tu nastavená zdravá konkurence, boj o místa je cítit, ale hráči drží spolu, to je veliké pozitivum. Stále to je příprava, chceme po hráčích, aby dávali do hry úplně všechno, jak jsme si ostatně řekli první den. Disciplína a tvrdá práce by nás měly zdobit po celou sezonu,“ poznamenal šéf střídačky.

Trenérský štáb Dynama nyní naloží na hráče tvrdé penzum práce během příštího týdne, v jeho závěru se Pardubice střetnou s Jekatěrinburgem. Po tomhle utkání už se možná začne škrtat. „Může se stát a nemusí, že zúžíme kádr před Mountfield Cupem. Některým hráčům budou končit try outy po tomto turnaji, tam musíme udělat konečné rozhodnutí, u jiných můžeme počkat,“ doplnil Miloš Holaň.

HC Dynamo Pardubice - HC Slovan Bratislava 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky: 9. a 26. Tomášek, 21. Moučka, 41. J. Látal, 50. Ščotka - 22. Vavrůšek, 34. Hrnka.

HC Dynamo Pardubice - HC Slovan Bratislava 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1)

Branky: 16. Perret, rozhodující sam. nájezd J. Sýkora - 44. Jaško.