Hlinka o pokračování ve Spartě: Ještě bych jednou rád zažil titul

Pohoda na ledě se mu hledá těžce, přes to jí chce znovu nalézt a bojovat. Ostřílený útočník Jaroslav Hlinka chce splnit závazek, který dal svému mateřskému klubu a nastoupí i do následujícího extraligového ročníku. "Pořád mě to baví v kabině mezi mladými kluky. Ještě chci hrát a být platný pro tým," hlásí hráč, který se Spartou získal čtyři mistrovské tituly.

Získat pro Spartu titul po deseti letech tedy hrálo velkou roli při rozhodování?

„Samozřejmě. Je fakt, že těžko by mě hnalo jít znovu na led, kdybychom minulou sezonu vyhráli. Společný úspěch mě tedy pořád drží. Rád bych titul ještě jednou zažil. Ale je to ještě strašně daleko. O titulu nebo celosezónním úspěchu se můžeme bavit po Vánocích.“

Co vás ještě přesvědčilo o pokračování v aktivní kariéře?

„Rozhodnutí nepadlo hned po konci v minulém play off, ale zřejmě to byla taky vidina toho, že jsem prostě chtěl odehrát další sezonu. Mám smlouvu ještě na rok, tak jsem se rozhodl, že jí dodržím. Ještě chci hrát a být platný pro mančaft. Pořád mě to baví v kabině mezi mladými kluky.“

Sparťanský kádr se během léta značně obměnil. Co jste říkal na velké změny na soupisce?

„Na můj vkus je jich celkem hodně. Kdyby záleželo na mě, snažil bych se měnit soupisku co nejméně, ale snad budou tyhle změny k lepšímu. Věřím, že budeme mít zase silný tým, který se popere o nejlepší umístění.“

Do Sparty se vrátil její někdejší kapitán Michal Broš a jedním z trenérů se stal Jaroslav Nedvěd. Vnímáte toto zapojení sparťanských srdcařů jako pozitivní?

„Především musím říct, že jsou oba perfektní kluci. Osobně jsem s nimi odehrál spoustu zápasů a myslím si, že dobře znají sparťanské prostředí. Jistě je to oživení týmu. Tréninky jsou hned lepší. Na druhou stranu moc sparťanských srdcařů a odchovanců není, ale s tím už se v moderní době moc udělat nedá.“

Není to škoda, když už jádro týmu netvoří odchovaní sparťané?

„Škoda to může být, ale už je zkrátka jiná doba. Hráči se různě točí v klubech a chodí do ciziny. Jak už jsem říkal. Nyní se to nedá moc ovlivnit.“

Jak se cítíte během přípravy?

„Teď se cítím hodně špatně.“ (směje se)

Během léta jste si neodpustil knedlíky nebo pivo?

„Tak jasně, že jsem si dal. (směje se) Jsem si jistý, že i kdybych se hlídal, tak pro mě budou začátky stejně těžký. Každý si tím musí projít. Já jsem nikdy nebyl pedant na životosprávu. Samozřejmě se v pokročilém věku snažím nějak hlídat. Jinak bych už asi nehrál, ale v mládí to bylo jiné.“

Pro mladíky, kteří dbají na životosprávu, musí být docela frustrující, když je po knedlících a pivu strčíte do kapsy…

(směje se) V sezoně si samozřejmě pivko a knedlíky nedávám. Před patnácti lety bych si to mohl dovolit, ale dnes už v žádném případě.“