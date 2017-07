Jágr nevyloučil extraligu. Mohl by ho lákat Růžička, zájem má Třinec

Vlasy smotané do culíku, na hlavě zastaralá „skořápka“. Na ní nezaměnitelné číslo 68. Jaromír Jágr se včera objevil na tréninku kladenských Rytířů. Po něm před houfem novinářů přiznal, že zatím neví, co s ním bude. NHL je prioritou, zároveň ale Jágr nevyloučil ani působení v Česku. Kdo z extraligy by mohl legendu získat?

Piráti Chomutov

Není kdovíjak velkým tajemstvím, že kladenská ikona má blízko k šéfovi chomutovského hokeje Jaroslavu Veverkovi. Když před rokem hrozilo, že na severu Čech odejdou s extraligou jinam kvůli sporu s městem, Kladno bylo první volbou. Mluvilo se o tom, že dříve či později Jágr s Veverkou upletou společný hokejový byznys. Výhodou Chomutova je dostupná vzdálenost a Růžička na střídačce.

Škoda Plzeň

Další štace zn. téměř za rohem. Ale spíš než ušetřené síly na projetých kilometrech je tu jiný faktor. Ano, hádáte správně – Martin Straka. Dva velcí hokejoví parťáci z pittsburské éry, to je velké lákadlo pro obě strany. Plzeň po interesantních letních nákupech je už tak nabouchaná energií a hladovostí, po minulé šedivější sezoně spřádá plány na semifinále. Jágrova občasná účast by byla bonbónkem.

Oceláři Třinec

Představa, že by JJ68 dojížděl z domova na tréninky do Slezska, je samozřejmě nereálná. Což však neznamená, že tahle varianta je scestná. Právě naopak. Peníze do třineckého hokeje proudí z firem, které mají co do činění se společnostmi a jejími šéfy, kteří se dlouhodobě pohybují v Jágrově blízkosti. „Oslovíme ho. Měli jsme za to, že extraligu hrát nechce, ale teď to zkusíme. Nejde mu o peníze a my zájem určitě máme,“ řekl sportovní manažer Jan Peterek.

Titulní strana úterního deníku Sport • Foto Deník Sport

720p 360p <p>Legendární Jaromír Jágr v dresu Panthers pokračovat nebude. Florida se rozhodla dát šanci mladším hráčům a druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL si tak hledá nové angažmá. Kam zamíří zatím není jisté.<br /> </p> REKLAMA Jágr o konci na Floridě: Spoustu lidí neví, co se tam stalo • VIDEO iSport TV