Chci ukázat, co ve mně je, říká finský brankář Sparty. Dostal přezdívku Aiťák

Nevynořil se odnikud. Chytal na juniorských šampionátech, tři roky klepal na bránu do NHL. Než po něm sportovní manažer Michal Broš skočil, díky kontaktům z minulosti si ho náležitě proklepl. Taky vytáhlý brankář tuší, do čeho jde. Kam se vrtl, potkal se s českými hráči, v Praze už dvakrát chytal Champions League. Na silný tlak je prý zvyklý, na Fina ani nepůsobí tak studeně. Během rozhovoru se párkrát od srdce zasmál. „Dovedu si představit, co mě čeká,“ svěřil se Sportu.



Jak se váš příchod zrodil? Co bylo důvodem, že jste si řekl, že Sparta bude ten správný tým?

„Měl jsem pár nabídek, mezi nimi byla šance jít sem. Město už jsem znal, hráli jsme tady s Kärpät Oulu dvakrát Ligu mistrů. Už tehdy jsem poznal, že Sparta má velice dobrý tým. Jakmile mě oslovili, moc jsem neváhal. Opravdu jsem si přál sem jít. Prostě jsem cítil, že tady mám šanci hodně chytat. V poslední sezoně jsem moc zápasů nehrál. Tady můžu ukázat, co ve mně je, a pomoct týmu vyhrávat.“



Michal Broš se zná z hráčských dob s trenérem brankářů Oulu a napřed se na vás důkladně informoval. Věděl jste o tom?

„Něco jsem zaslechl, že ti dva spolu mluvili. Taky se vyptávali mého partnera v brance Jussiho Rynnäse. Nevím, co jim odpověděl, ale jsem tady. Takže to snad bylo něco příznivého.“ (usměje se)



Prezidenta Sparty taky znáte? Víte, kdo to je?

„Briza? Ano, chytal ve Finsku pár let, byl to skvělý gólman. Takže už tím to pro mě je taky zajímavé. Nebo těžší? Nevím, tímhle se moc nezabývám. Budu prostě dělat, co umím.“



Víte taky, že od Břízových let hledá Sparta jasnou jedničku? Jste připravený na tlak, jakému jsou gólmani v tomto týmu vystaveni?

„Dovedu si představit, co mě čeká. Ovšem obecně platí, že pod velkým tlakem jste vystavený kdekoli, kde jsou velká očekávání. Existuje rčení, že gólman znamená polovinu úspěchu, pokud nezachytá, nemůže tým dosáhnout úspěchu. Brankář bude vždycky vidět. Ale tím se nesmíte moc zabývat, musíte se soustředit na sebe, abyste podali co nejlepší výkon a tým vyhrál.“

„Ano, i když to nebyl hlavní důvod, proč jsem se tak rozhodl. Zkrátka jsem se chtěl dostat do týmu, kde budu hodně hrát a kde bude šance něco dokázat. Já mu v tom chci pomoct.“„Dobře se znám se Sasu Hovim, pochází z Tampere jako já. Nějakou dobu chytal tady a na Slovensku. Mluvil jsem s ním během posledního víkendu, těsně před odletem. Povídali jsme si o zdejším hokeji a životě. Jsem trošku v obraze, něco vím, ale až sám nejlíp poznám, jak to chodí.“„Ano. Líčil mi, jak se mu tady chytalo a že jít sem byla ta nejlepší věc, jakou mohl ve své kariéře udělat. Prožil tady patrně svoje nejlepší roky.“„Snad všude, kde jsem působil, byl aspoň jeden Čech. Samí dobří kluci, nemůžu si stěžovat. Taky jsem od nich snad pochopil něco z české povahy. V Praze se zatím držím spíš cizinců. Jsem tu teprve od neděle, zvykám si. V kabině mluvíme anglicky, najde se tam pár nových kluků, co umějí řeč. Jako Vinny Saponari. Domluvíme se, někteří okolo nám nerozumějí a my zase jim.“ (směje se)„Chci zkrátka vyzkoušet něco nového. Zůstanu přinejmenším tuhle sezonu, zatím jsem podepsal roční smlouvu. Česká liga se od finské trochu liší, tolik se v ní nebrání. Nehraje se v ní tak pasivní hokej jako ve Finsku, kde to bývá pro gólmana docela nuda. (směje se) Jak jsem říkal, mám šanci chytat hodně zápasů. A naučit se něco nového. To člověku taky pomáhá k růstu.“„Pořádně nevím. V NHL jsem chytal dva zápasy, zbytek času trávil na farmách. Cítil jsem se dobře, ale když se ohlédnu zpátky, nejsem si jistý, jestli jsem byl připravený tam jít. Byl jsem ještě hodně mladý. Kdybych se o to pokoušel znovu, pár věcí bych provedl jinak. Ale pořád to byla skvělá zkušenost, dneska jsem mnohem lepší brankář, než když jsem odcházel, jako člověk jsem myslím taky vyzrál.“„Samozřejmě! Třeba v draftu NHL to byl náš nejlepší rok. Dokonce taky do NBA draftovali jednoho finského basketbalistu. Zaměřuju se na finské kluky, loni přes léto jsem se připravoval v Oulu s Pekkou Rinnem, než se připojil k reprezentaci pro Světový pohár. Skvělý gólman, hrozně rychlý. Nikdy byste do něj neřekli, že má skoro dva metry, když může být tak neuvěřitelně pohyblivý. Být na ledě s lidmi jako on vám strašně moc dá, snažím se co nejvíc pochytit a vzít si z toho něco pro sebe. Letos v létě jsme se ještě neviděli, protože žiju v Tampere. V minulosti jsem se připravoval v Oulu, kde byl i Pekka, chodil na led s mužstvem, stejně jako Neuvi (Michal Neuvirth) se Spartou.“

Je třeba Rinne zároveň vaším vzorem? Patří k brankářům, které sám obdivujete?

„Rád sleduju špičkové gólmany, abych se něco přiučil, jak se chovají na ledě i mimo něj. Líbí se mi třeba Carey Price, jak dokáže být v brance klidný. Je vynikající. Vždycky je dobré pozorovat, co předvádějí tihle profíci, jak se chovají nejlepší z nejlepších. Takový bych chtěl být i já.“ (usměje se)