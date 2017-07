Boj o Jágra? V Česku jsme největší favorit, tvrdí třinecký Peterek

Když do Česka, tak do Kladna. Tato premisa u Jaromíra Jágra stále platí. Nevylučuje však ani další varianty v podobě střídavých startů či hostování v extralize. Zájemců je mnoho. S nabídkou na angažování české legendy plánuje přijít i Třinec. „Jardu jsme ještě přímo nekontaktovali. Už ale podnikáme určité kroky a chystáme konkrétní návrh,“ přiznal v rozhovoru pro deník Sport sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek.

Dohodne se v NHL? Zvolí Rusko, anebo se rozhodne pro návrat do Čech? Tyto tři varianty aktuálně obíhají kolem Jaromíra Jágra jako planety kolem Slunce. Je jen na něm, na kterou z nich posvítí svým paprskem. Nabídek je spousta. Vyloučeno není ani angažmá v tuzemské extralize. Svůj zájem potvrdila například Plzeň či Chomutov. Do boje o 45letého útočníka se nyní plánuje zapojit i Třinec.

„Můžu potvrdit, že z naší strany je o jeho služby velký zájem. Snažíme se připravit komplexní nabídku, která by ho oslovila. Rozhodně ale nebude postavená na financích. Pokud jde Jardovi o peníze, náš návrh se nebude moct měřit s KHL a NHL. Na tom to může ztroskotat. Pokud ale reálně zvažuje extraligu, sám ví, co může čekat. Jeho motivační složka už ale podle mého nejsou peníze,“ řekl sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek.

Pokud by se legendární osmašedesátka skutečně rozhodla pro návrat do vlasti, je nereálné, že by se upsala extraligovému klubu. V praxi by to mohlo vypadat tak, že by kmenově nastupoval za své Kladno, z něhož by pak formou hostování nebo střídavých startů mohl naskočit do extraligy. „Určitě by to celé muselo být nějak spojené s Kladnem. Chci, aby z toho měl klub výhody,“ řekl v tomto týdnu Jágr.

Pro účast v případné baráži by musel za Rytíře odehrát minimálně 15 zápasů. Zbytek sezony by mohl působit v extralize. Zájem o jeho služby už potvrdili dva bývalí Jágrovi spoluhráči Vladimír Růžička (Chomutov) a Martin Straka (Plzeň). „Největší favorit na jeho získání? Z mančaftů nejvyšší soutěže jsme to určitě my,“ překvapil sebejistotou šéf Ocelářů Peterek.

