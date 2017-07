Třinecká lákadla i minusy pro Jágra: zázemí jako v NHL, ale z Kladna daleko

Když do Česka, tak do Kladna. Tato premisa u Jaromíra Jágra stále platí. Nevylučuje však ani další varianty v podobě střídavých startů či hostování v extralize. Zájemců je mnoho. S nabídkou na angažování české legendy plánuje přijít i Třinec. Jaké plusy a mínusy by tam českého hokejového velikána čekaly?

Ač sportovní manažer Třince Jan Peterek zdůraznil, že jeho nabídka nebude postavená na gigantických financích, nemůže si dovolit poslat Jágrovi návrh s nějakou almužnou. Sám JJ68 několikrát řekl, že mu půjde hlavně o prospěch jeho Kladna. Oceláři avizovali šetření, ale hráče, jakým je Jágr, by jistě neváhali zaplatit královsky. V Česku není mnoho klubů, které by mohly slezskému celku v síle sponzorů, stabilitě a finančním zázemí konkurovat.

Minus - Dálava

Jaromír Jágr už pálil doma na Kladně. V barvách Floridy. • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Z Kladna do Třince tam a zpět? Přes 800 kilometrů po silnicích všeho druhu a kvalit, téměř deset hodin v autě, pokud neuvíznete v koloně. Představa, že v pátek Jágr nastoupí „doma“ v Třinci v derby s Vítkovicemi a po něm vystřelí do Kladna, kde by ho v sobotu čekal duel první ligy, je děsivá a nereálná. Řešením může být jedině tryskáč na trase Ostrava-Praha. Ano, takhle by to mohlo fungovat, letecká přeprava by se Jágrovi dala připravit.