Jarošova brankářská revoluce v Jihlavě: tréninky jen v angličtině!

Na development kempu Detroitu Red Wings vedl Petr Jaroš s dalšími třemi kouči přípravu gólmanů, kteří usilují o místo v NHL. Nechyběl mezi nimi jeho krajan Matěj Machovský. „Byl z nich nejsilnější,“ chválí bývalou oporu extraligové Plzně. Hlavní práci má však Jaroš v Jihlavě, kde má pod rukama norského reprezentanta Voldena a tři nadané Čechy.

Jakou máte představu o brankářské hierarchii v Jihlavě?

„Zvykl jsem si, že když není mezi brankáři obrovský věkový nebo výkonnostní rozdíl, tak jedničku a dvojku neurčujeme. Osvědčilo se nám to i v posledních dvou letech. Hledali jsme vždy jen systém, kdy a jak je střídat. Myslím, že v podobném duchu to bude letos. Z nikoho neděláme jedničku a druhého neodsouváme. Pro kluky to bude dobrá sezona, budou v zápasech docela zaneprázdnění. (úsměv) Oba navíc můžou mít i repre povinnosti. Určitě si zachytají.“

Na váš popud přišel z Trenčína norský reprezentant Lars Volden. Co byste k němu řekl?

„Na mě vždycky působil ohromně komplexně a velice dobře. I povahově je fajn. Měl jsem ho v norské reprezentaci a sledoval jeho kariéru. V Trenčíně měl dobré výsledky, a když tam končil, spojili jsme se. Na seznamu jsem měl ještě další dva tři kvalitní gólmany. Nakonec padla volba na Larse. V první řadě jsem chtěl mít v týmu mladé české brankáře. To splňují Honza Brož a Pepa Kořenář, který se vrátil z USHL a měl by jít někam na hostování.“

Myslíte si, že si váží angažmá v extralize?

„Určitě. Bavili jsme se o tom. Lars je rád, že tady je. Český hokej má v Norsku pořád dobrý zvuk. Extraligu bere jako velice kvalitní soutěž, chce si v ní udělat jméno. Může mít úspěšnou budoucnost v norském nároďáku. Jako každý hráč si vědomě klade cíle. Když mu sezona vyjde, může se z toho odvinout jeho další kariéra. Informoval jsem ho, kam se dá jít ve městě najíst a podívat. Máme v týmu dalšího Nora a Švéda. Když budou cokoliv potřebovat, jsem k dispozici.“

Je dobře, že talentovaný Jakub Škarek zůstal v Dukle?

„Pro něj je to nejlepší varianta. Byla by hloupost, aby šel v rámci Česka jinam. Tady má blízko školu, vychováváme ho po hokejové stránce. Takto je to správně.“

Rozhodujete o tom, kdo bude chytat?

„Většinou to tak v Jihlavě funguje. Hlavní slovo má samozřejmě kouč, ale musím říct, že trenéři na mě v Jihlavě dají. Za to jsem rád.“

Nedávno jste se vrátil z development kempu Detroitu Red Wings. Co vám těch pět dní v Traverse City dalo?

„Hodně věcí bylo podobných tomu, co děláme s brankáři tady. Byli jsme tam čtyři trenéři gólmanů, diskutovali jsme o různých cvičeních. Je vždycky zajímavé slyšet různé názory na to, jaký zákrok se měl udělat. Poslouchat proslovy trenérů a poznat jejich autority, to pro mě bylo velmi prospěšné. Dostal jsem se tam přes Jeffa Salajka, trenéra brankářů Detroitu. Seznámili jsme se a během sezony jsme byli ve spojení. Posílali jsme si i nějaká tréninková cvičení. K dohodě pomohl i Jirka Fischer.“

Platili vám pobyt?

„Bylo nám řečeno, že guest coaches (hostující trenéři) si hradí cestu. Zbytek jsme měli zaplacené od klubu.“

Na kempu byl i plzeňský Matěj Machovský, který podepsal s Red Wings dvoucestný kontrakt. Jak se vám jevil?

„V mých očích tam byl nejsilnější brankář. To bylo samozřejmě dané i tím, že byl nejstarší. Vypadal velice dobře. Já ho z Česka znám trošku víc. Takže jsme se bavili s tamními trenéry o tom, jak by mohl být pro klub co nejužitečnější. Důležité bude, aby chytal na farmě. Kromě Howarda a Petra Mrázka jsou v Detroitu Jared Coreau, z Calgary vzali zpět McColluma. Pokud si někoho z nich nevyberou z waiveru, budou za Howardem a Mrázkem bojovat o místo tři. V AHL se většinou drží dva gólmani, další jdou do ECHL.“