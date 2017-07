Brankáři v extralize: šest nových jedniček, ostrý řez ve Spartě

Průvan v extraligových brankovištích • FOTO: Koláž iSport.cz Extraligovými brankovišti se prohnal průvan. Výměny, návraty, ve Spartě salto nebo ostrý řez. Šest celků vstoupí do sezony s novou brankářskou jedničkou, devět ze čtrnácti týmů vyměnilo aspoň jednoho gólmana, pražský hned celý tandem. Jen v Brně, Chomutově, Třinci, Vítkovicích a Olomouci zůstalo vše při starém. Trendem jsou návraty někdejších juniorských reprezentantů. Deník Sport sestavil žebříček všech brankářských dvojic.

1. Třinec: Šimon Hrubec (26), Peter Hamerlík (35) Třinecký brankář Šimon Hrubec • Foto Pavel Mazáč (Sport) Žádný jiný extraligový celek nemá brankářský tandem tak dlouho pohromadě. Duo Hrubec – Hamerlík bude v Třinci startovat už do své šesté sezony. Jasnou jedničkou zůstává Šimon Hrubec, který loni odchytal drtivou většinu zápasů, svůj průměr srazil pod dvě inkasované branky a slovenského kolegu mezi tři tyče téměř nepustil. Manažer Jan Peterek může litovat ztráty nadějného Miroslava Svobody. A mohlo být hůř. Plzeň chtěla Ocelářům údajně ukrást i Petera Hamerlíka. Nepovedlo se.

2. Kometa: Marek Čiliak (27), Karel Vejmelka (21) Marek Čiliak • Foto Michal Beránek (Sport) Skálopevná jistota. Tak se ukázal v posledním play off Marek Čiliak, hlavní strůjce zlaté brněnské krasojízdy. V základní části toho i vinou zranění neodchytal tolik. Ve vyřazovacích bojích už ale nadějného kolegu Karla Vejmelku do branky ani jednou nepustil. Získal cenu pro nejlepšího gólmana i hráče play off. V Kometě se rozhodli jasně: vítězná sestava se nemění. To platí jak o brankářích, tak o celém kádru. Sílu této dvojice zvýrazňuje ještě 17letý talent Lukáš Dostál.

3. Sparta: Sami Aittokallio (24), David Honzík (23) Finský brankář Sami Aittokallio již ve sparťanském dresu • Foto Pavel Mazáč / Sport Chytat ve Spartě znamená nést tíhu jako bájný Atlas. Po odchodu Pöpperleho s Novotným zvažovali spoustu jmen, včetně Jakuba Sedláčka, kanadského Korejce Matta Daltona z KHL nebo Miroslava Svobody, který zamířil do Plzně. Nakonec vsadili na mladého Fina, který dostal přezdívku „Aiťák“, a někdejšího juniorského reprezentanta Davida Honzíka. Ten působil naposledy ve Varech. Samiho Aittokallia ve Spartě řádně proklepli, on sám prý je na enormní tlak připravený.

4. Liberec: Roman Will (25), Aleš Stezka (20) Roman Will • Foto Jaroslav Legner (Sport) Bílí Tygři vstoupí do sezony s jednou z nejmladších dvojic, oba gólmani v součtu dosáhnou věku Jaromíra Jágra. Plzeňský rodák Roman Will po návratu ze zámoří vytvořil s ostříleným Jánem Lašákem tandem, který v základní části inkasoval vůbec nejmíň gólů – sám měl nejlepší průměr 1,69. Po odchodu slovenského veterána se ujme hlavní role. Po dvou sezonách v USHL se k němu připojil liberecký odchovanec Aleš Stezka, který mu bude krýt záda.

5. Vítkovice: Patrik Bartošák (24), Daniel Dolejš (23) Patrik Bartošák v brance Vítkovic • Foto Dominik Bakeš (Sport) Po sezoně oběma končily smlouvy. Udržení nadějných gólmanů se zdálo být jako sci-fi. „Před koncem sezony jsem to vnímal jako nereálnou utopii, ale povedlo se,“ zářil štěstím trenér Jakub Petr. Oba mají ambice být jedničkami, o oba se živě zajímala extraligová konkurence. Nakonec se ale Patrik Bartošák s Danielem Dolejšem rozhodli setrvat ve Vítkovicích a mezi sebou se porvat o místo v modrém půlkruhu. Pokud mají Ostravané někde slabinu, v brankářích rozhodně ne.

6. Zlín: Libor Kašík (25), Jakub Sedláček (27) Libor Kašík • Foto Pavel Mazáč (Sport) Se Spartou se nedohodl, na led vyjel Jakub Sedláček se Zlínem. Pokud nesežene jiné angažmá, není vyloučeno, že se po čtyřech letech v Rize znovu objeví v extralize. Libor Kašík po povýšení do role jedničky vychytal titul, ale mívá taky večery, kdy by nechytil vzducholoď. Typově i postavou jsou si oba brankáři hodně podobní. S jednou z nejsilnějších dvojic se může celek s beranem na dresech vrátit do sedla. A kdyby to nevyšlo, věčný náhradník Tomáš Štůrala už se taky dokázal vytáhnout.

7. Mountfield HK: Patrik Rybár (23), Jaroslav Pavelka (23) Patrik Rybár likviduje šanci Martina Zaťoviče • Foto Pavel Mazáč (Sport) Když před rokem touhle dobou v Hradci představovali Patrika Rybára, byl pro české fanoušky velkou neznámou. Po solidní sezoně v Piešťanech přišel jako budoucí jednička. A roli zvládl 190 centimetrů vysoký a pouhých 70 kilogramů vážící hubeňour skvěle. Konkurenta Ondřeje Kacetla do branky téměř nepustil. Naplno pak zazářil v play off. Dvojkou, která by měla Rybárovi krýt záda, bude Jaroslav Pavelka, jemuž se loni skvěle dařilo v Litoměřicích.

8. Jihlava: Lars Volden (25), Jakub Škarek (17) Lars Volden má plno reprezentačních zkušeností • Foto Michal Beránek (Sport) Duklu vyměnil za Duklu. Z té trenčínské se norský gólman Lars Volden přestěhoval do jihlavské. A plánuje brankářské kometě Jakubu Škarkovi uzmout místo jedničky. V Jihlavě platí v extrémní míře, že zrovna brankoviště by mělo být v klubu s chatrným rozpočtem tím nejmenším problémem. Škarek, ač zatím stále mladičký, už potvrdil své kvality. Volden má zkušenosti z finské i švédské ligy, zachytal si taky na olympiádě i MS. Tady se manažer Ščerban strachovat nemusí.

9. Chomutov: Ján Laco (35), Tomáš Král (24) Ján Laco • Foto Barbora Reichová (Sport) Gólmanů se v Chomutově vystřídaly zástupy. Až ve vicemistrovi světa z roku 2012 našel trenér Vladimír Růžička spolehlivou oporu. Po strašidelném vstupu do play off prošli Piráti přes Mladou Boleslav, vybrakovali Třinec a prostříleli se do semifinále. I díky skvělému Jánu Lacovi. Žádný tým však nemusí tolik spoléhat na svého vládce branky, za ním je pusto jak v povrchovém dole. Proto slovenský veterán zřejmě opět spořádá značnou porci zápasů. Kdyby nemohl, má Chomutov problém.

10. Plzeň: Miroslav Svoboda (22), Alexander Hylák (33) Miroslav Svoboda • Foto ČTK Mistrovskou sezonu 2012/13 dotáhl tehdy ještě mladík Marek Mazanec, pak v Plzni vyletěl Matěj Machovský, který přišel s nulovými zkušenostmi z extraligy. Na Západě se toho nebojí. Nově se zhostí role jedničky další bývalý juniorský reprezentant Miroslav Svoboda, který v Třinci čekal na posun čtyři roky a v minulé sezoně pomohl Jihlavě do extraligy. Má velký potenciál, zúčastnil se kempů Edmontonu. K němu zůstal světoběžník Alexander Hylák. To ovšem nemusí být konečná verze.

11. Olomouc: Branislav Konrád (29), Martin Falter (33) Branislav Konrád • Foto Pavel Mazáč (Sport) Ve třiatřiceti letech prošel Martin Falter pět extraligových klubů. Nikdy se však jedničkou nestal. Za tu dobu startoval jako zahajovací gólman pouze 83 zápasů. Kromě angažmá na Slovensku byl vždy dvojkou. Stejnou úlohu plní i v Olomouci. Jasnou jedničkou je Branislav Konrád. Styl Hanáků připomínal Chelsea pár let zpátky: autobus zaparkovaný před bránou. I tak ale musel Slovák často dokazovat svou kvalitu. V uplynulé sezoně byl nejvytíženějším gólmanem extraligy.

12. Mladá Boleslav: Brandon Maxwell (26), Jan Růžička (20) Brankář Brandon Maxwell odráží útok Dávida Skokana • Foto Michal Beránek (Sport) Do Mladé Boleslavi zavítal Brandon Maxwell začátkem ledna po předčasné rozluce v Pardubicích. Americký svéráz ovšem následně týmu z města škodovek zachránil sezonu, ve čtvrtfinále pomohl dvakrát zmasakrovat Chomutov na jeho ledě. Podepsal novou roční smlouvu, v dalším ročníku má šanci předvést, že to nešlo jen o záblesk. Po odchodu Halásze a Lukáše se posunul v hierarchii odchovanec Jan Růžička. Koketoval se zámořím, ale jinak představuje celkem nepopsaný list.

13. Pardubice: Ondřej Kacetl (26), Martin Růžička (30) Ondřej Kacetl zasahuje proti střele Sparty • Foto Pavel Mazáč (Sport) V Hradci za fantasticky chytajícím Rybárem pořádnou šanci Ondřej Kacetl nedostal, a tak se už v průběhu minulé sezony přesunul do nedalekých Pardubic. Tam příležitost dostane určitě. Konkurentem mu bude Martin Růžička. Hrdina, který dotáhl Dynamo před pěti lety k titulu. Od té doby spíš paběrkuje. Naposledy se v základní části trápil, vedení ho dokonce poslalo na dva zápasy do druholigového Kolína. Znovu se chytil až v baráži.