Sparta prohrála s Koreou. Nejsou to žádní nazdárci, uznal Černoch

Kdo čekal kanonádu, velmi se mýlil. Hokejisté Sparty si ve středu v rámci turnaje Mountfield Cup zpestřili přípravu duelem proti korejské reprezentaci, která bude českým soupeřem příští rok na olympijském turnaji. Tým, který se dere na hokejové výsluní, nebyl proti Pražanům za otloukánka. S pomocí výborně chytajícího gólmana Daltona a výraznější zarputilosti zvítězili letošní postupující do elitní skupiny MS 2:1 v prodloužení. "Byl to celkem šok. Ukázali nám, že nejsou žádní nazdárci," přiznal po zápase útočník Jiří Černoch.

V pražské Tipsport Areně se domácí mužstvo a publikum nestačilo divit. Sparťané sice po většinu zápasu pálili jednu střelu za druhou, ale korejský Kanaďan v bráně Matt Dalton byl doslova nezlomný. Za jeho záda padla pouze teč forvarda Petra Kumstáta, se kterou šli sice Pražané do vedení, ale ve zbytku utkání skórovali už jenom hosté.

"Když Korea postoupila do elitní skupiny mistrovství světa, tak to jistě o něčem svědčí. Pro mě to bylo velké neznámo. Nikdy před tím jsem neviděl hrát. Musím přiznat, že to byl docela šok. Nicméně zápas měl velký náboj. Vyzdvihl bych práci jejich gólmana, který chytal perfektně a také zarputilost, se kterou jeli jak motorové myši. Škoda jen toho prodloužení. Tam už to je loterie," litoval Černoch.

První zápas za Spartu odehrál proti asijskému soupeři ofenzivní obránce Petr Zámorský. "Jižní Korea byla velice houževnatý soupeř s dobrým bruslením a napadáním. První dvě třetiny jsme zvládali obstojně. Třetí jsme však výrazně polevili. Nevím, čím to bylo. Pro mě to byl třeba první zápas po pěti měsících, ale na to se nelze vymlouvat," hodnotil duel reprezentační bek.

Jihokorejské mužstvo na úvod Mountfield Cupu zaujalo. Tým, který vede dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem Jim Paek, absolvuje většinu přípravy na olympiádu v Pchjongčchangu po Evropě, z toho pět zápasů v Česku.

Jižní Korea bude na olympiádě soupeřem českého národního týmu v základní skupině. "Je to sice ještě daleko, ale myslím si, že nikdo to proti Koreji nebude mít na olympiádě lehké," věří Zámorský.

Přípravný hokejový zápas - Mountfield Cup v Tipsport Areně:

HC Sparta Praha - Korea 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 3. Kumstát - 42. Sin Hjong-jun, 63. Kim Ki-song.