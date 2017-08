Děda má medaili ve skříni, bylo by fajn přidat svoji, říká Stránský

Devatenáctiletý útočník Šimon Stránský má rozhodně na co navazovat. Jeho děda Vladimír získal s Vítkovicemi v roce 1981 zatím poslední mistrovský titul, táta Darek (momentálně asistent trenéra v Litvínově) v Ostravě úspěšně trénoval mládež. Šimon už má s Vítkovicemi mistrovský titul v kategorii staršího dorostu z roku 2012 a teď by moc rád přidal i seniorský úspěch. I proto se po dvou letech v kanadské juniorce do Vítkovic vrátil.

„Je fajn mít na sobě znovu vítkovický dres, zase jsem cítil hrdost,“ říkal Šimon Stránský po své premiéře ve vítkovickém áčku. Ostravané v úterý porazili Havířov 8:2, dnes se doma střetnou se Znojmem (18).

Proti Havířovu hrál Stránský ve formaci s Romanem Szturcem a Tomášem Jáchymem. Slušně, bylo jej vidět, předvedl několik solidních akcí. „Herně to může být ještě o hodně lepší. Pořád se sehráváme, systém ještě až tak neřešíme a led není optimální. Bude to lepší a lepší,“ věří. Dobře si uvědomuje, že boj o místo v týmu bude náročný. „Útočníků je tady hodně, každý trénink nás trenéři sledují, je třeba makat a dělat, co chtějí. Snad se probojuju do kádru.“

Poslední dvě sezony odehrál Šimon Stránský v kanadské WHL. Nastupoval za Prince Albert Raiders, ve 137 zápasech nasbíral 109 bodů (31+77). Věřil, že v draftu NHL po něm některý z klubů sáhne, ale nestalo se tak. A přestože by ještě mohl i v příští sezoně pokračovat na výjimku v juniorce, rozhodl se pro návrat do Evropy. Aby hrál seniorský hokej.

„Po sezoně, která nebyla moc vyvedená individuálně ani týmově, jsem s rodinou i osobně usoudil, že bude lepší se vrátit zpátky,“ vysvětluje Stránský. „A Vítkovice hned projevily největší zájem. Vůbec jsem neváhal a šel domů.“

Shodou okolností se pro evropský návrat rozhodl i starší bratr Matěj (24 let). Na farmě Dallasu bojoval čtyři roky o posun do NHL. A přestože se neustále zlepšoval a s Texas Stars vybojoval i Calder Cup (2014), pozvánku do prvního týmu nedostal. Po sedmi sezonách v zámoří se domluvil s Čerepovcem a bude hrát ruskou KHL.

„Brácha taky usoudil, že to zkusí evropsku cestou. Ale nebylo to tak, že bychom si to řekli společně, vyplynulo to ze situace,“ říká Šimon Stránský. Že by se do stejného týmu vrátili oba? „Vítkovice by o Matěje asi měly zájem, ale on chtěl zkusit Rusko nebo Skandinávii. A přede mnou je ještě hodně práce, abych mohl myslet na KHL. V budoucnu bych si to samozřejmě rád zkusil, ale teď se chci porvat o místo tady.“

Motivaci má. Třeba i v osobě svého dědy Vladimíra, který byl jako hráč u zatím posledního titulu Vítkovic z roku 1981. Šimon by k němu rád přidal i svou medaili. „Děda mi to moc nepřipomíná, medaili má někde ve skříni,“ usmívá se. „Bylo by fajn k ní přidat svoji, výzva to velká. Byl bych nejšťastnější, kdyby se to povedlo už letos, kádr tady je hodně silný. Když budeme dodržovat požadavky trenérů, všechno nám sedne a nebudeme mít zranění, tak můžeme udělat velký úspěch.“