Bednář griloval, rybařil. Na člunu ho pak nachytala policejní kontrola

Dal si kšilt dozadu, aby mu čepice neuletěla. Věděl dobře, co dělá. Rukou přidal plyn, špička člunu se zvedla. A byl to fofr. „A to ještě jedeme jenom půlku toho, co to umí,“ zakřičel Jaroslav Bednář. Sport Magazín strávil s hokejovou hvězdou den na Slapech, nechyběla grilovačka, kuchání kapra. Nebo i policejní přepadovka! Útočník hradeckého Mountfieldu měl ale všechny doklady v pořádku.