Pardubický hokej by měl od akcionářů získat až deset milionů

Valná hromada společnosti Hockey Club Dynamo Pardubice dnes schválila stabilizační plán extraligového klubu. Akcionáři by měli navýšit kapitál až o deset milionů korun, z toho pět milionů by mělo být formou příplatku a o stejnou sumu se zvýší základní jmění. Společnost se bude snažit získat i další zdroje příjmů a zároveň možnosti úspor, řekl člen představenstva Michael Skalický.

"Pro hokejový klub to znamená, že je vidět dobrá vůle akcionářů postavit klub zpátky na nohy. Dává nám to teď klid na práci, abychom se připravili co nejlépe na nadcházející sezonu po sportovně ekonomické stránce," řekl ČTK předseda klubového představenstva a generální manažer Dušan Salfický.

Na seznamu kroků vedoucích k ozdravení společnosti je například dohoda s Rozvojovým fondem Pardubice, jenž je vlastníkem hokejové arény, na snížení cen za pronájem ledové plochy tak, aby jejich výše byla srovnatelná s městy v nejbližším okolí. Klub chce také změnit obchodní podmínky provozu cateringu při utkáních tak, aby měl podíl z tržeb. Jedná rovněž o zahrnutí skyboxu fondu a primátorské lóže do nájemní smlouvy, což by mělo zvýšit tržby klubu.

Pardubice jako majoritní akcionář by měly navýšit dotace na mládež v klubu o dva miliony korun ročně. Dosud přispívaly na mládežnický hokej 13 miliony korun.

Dalším zdrojem příjmů klubu bude dvouletá reklamní smlouva s městem s opcí na tři roky, která by měla přinést čtyři miliony korun. Akcionáři také schválili záměr prodeje majetkového podílu v Lize mistrů, což by mělo vynést další peníze. Téměř stejné kroky odsouhlasili již v červnu zastupitelé Pardubic.

Společnost je ve špatné finanční situaci. Podle primátora Martina Charváta (ANO), který je předsedou dozorčí rady, skončil klub v sezoně 2016/17 ve ztrátě 14,7 milionu korun. Závazky dosahují zhruba 35 milionů korun, většinou po splatnosti. Tím klub naplňuje podmínky pro podání návrhu na insolvenci.

Auditor doporučil udělat odpisy dlouhodobých pohledávek ve výši asi pět milionů korun, nenaplnily se tržby z reklamy, což přineslo ztrátu zhruba osm milionů. Kvůli účasti v baráži klub přišel o dva miliony, teprve letos se mu podařilo prodat jednoho hráče do NHL za 5,7 milionu. Rozpočet na novou sezonu se sníží z předchozích 137 milionů na 120 milionů korun, platy hráčů A-týmu klesnou celkově o sedm milionů.

Podle původního návrhu připraveného představenstvem na valnou hromadu měla být finanční pomoc akcionářů podstatně vyšší. Základní jmění se mělo zvýšit o 33 milionů korun, formou příplatku měla společnost získat dalších 15 milionů. Pardubice jako většinový akcionář však předložily mírnější návrh, který byl nakonec schválen.

V lednu Pardubice získaly většinový podíl v extraligovém klubu, když od tehdejšího majoritního vlastníka společnosti Romana Šmidberského odkoupily za 9,36 milionu korun 38,8 procenta akcií a mají nyní celkově 73,6 procenta. Po 6,5 procentech akcií získali bývalý hokejista Dušan Salfický a stále aktivní hráč Petr Čáslava. Dalším akcionářem je Jaroslav Šuda. Město chce později svůj podíl opět prodat strategickému partnerovi.