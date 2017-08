Naděje na udržení Vondrky. Chomutov dostal lhůtu na zaplacení dluhu

Hokejový útočník Michal Vondrka by mohl pokračovat v extralize v dresu Chomutova. Kapitán Pirátů na začátku měsíce vypověděl smlouvu s klubem, neboť mu dluží peníze. Na dnešním jednání smírčí komise Českého svazu ledního hokeje se všechny strany dohodly, že Severočeši do úterý 15. srpna uhradí závazky vůči Vondrkovi. A komise až v návaznosti na to, zda se tak opravdu stane, rozhodne o dalších krocích.