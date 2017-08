Sparťané strhli velkou bitku se Salcburkem, Nedomlel skončil od krve

V přípravě se řezalo do krve. Hokejisté Sparty sehráli v rámci německého turnaje Red Bulls Salute duel se Salcburkem. Uprostřed třetí části se strhla ohromná rvačka mezi Pražany a Rakušany. Krvavé zranění a zřejmě zlomený nos si ze zápasu odnesl sparťanský bek Richard Nedomlel. Český klub nakonec zvítězil 4:3 v prodloužení a postupuje do finále turnaje. V dalších utkáních extraligových mužstev napadala pořádná porce gólů.

Sparta načala vítězně turnaj Red Bulls Salute v Německu. Proti agresivnímu Salcburku sice nedotáhla v základní hrací době k výhře vedení 3:1 zkraje druhé třetiny, ale už po 27 vteřinách prodloužení rozhodla trefou na 4:3 jedna z letních zahraničních posil Nor Alexander Reichenberg.

Pražané si v sobotu zahrají o trofej proti lepšímu z pátečního duelu EHC Mnichov - SC Bern.

Stínem duelu byla hromadná bitka v polovině třetí třetiny. Kdy byl atakován autor vítězného gólu Reichenberg jedním z hráčů rakouského celku a přítomní sparťané na ledě na to okamžitě zareagovali. Nejaktivnějším zastáncem byl sparťanský obránce Richard Nedomlel, který si kromě trestu pěti minut plus do konce utkání odnesl krvavý šrám a pravděpodobně zlomený nos.

Pardubice naložili Budějovicím, Boleslav nezvládla přestřelku se Znojmem

Střelecký manévry ve Znojmě řídili domácí zadák Josef Zajíc a hostující forvard Petr Mrázek. Oba mladíci nastříleli hattrick. Orli vedli po první třetině 2:0, ale po druhé už ztráceli 2:3. Ještě na začátku 48. minuty mělo Znojmo dvoubrankové manko, jenže pak třemi góly stav otočilo.

Minutu a půl před koncem rozhodl Jiří Beroun a díky jeho zásahu vrátili Orli svému soupeři dva dny starou porážku z Mladé Boleslavi 2:3. Hosté tak ve třetím vystoupení poprvé v přípravě prohráli.

Poprvé po předchozích dvou výhrách neuspěl také Litvínov, který si rovněž prohodil po dvou dnech pořadatelství zápasu s posledním soupeřem. Po úterní výhře 4:3 po samostatných nájezdech se Verva představila na ledě prvoligových Karlových Varů s hodně mladým týmem, který na Energii nestačil a odvezl si porážku 1:5.

Zlín šel do vedení proti Brnu už po 20 vteřinách zásluhou Filipa Chytila, ale devatenáctiletý brněnský forvard Luboš Horký se postaral ve 45. minutě o vyrovnání. Oba týmy se pak dohodly, že místo prodloužení rozhodnou o vítězi rovnou nájezdy, v nichž rozhodl právě Horký.

Pardubice porazily vysoko 5:0 prvoligové České Budějovice, přestože ještě v polovině utkání byl stav bezbrankový. Pro Dynamo to byl již sedmý přípravný duel. Tým kouče Miloše Holaně se přitom už popáté radoval z úspěšného výsledku.

Olomouc zdolala 4:3 po samostatných nájezdech Duklu Trenčín, rozhodl kanadský forvard Kevin Sundher. V dresu slovenského celku se českým divákům připomněl gólem útočník Branko Radivojevič, jeden z hlavních tahounů Liberce posledních tří sezon.

Turnaj Red Bulls Salute v Garmisch-Partenkirchenu

Red Bull Salcburk - HC Sparta Praha 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 5. Harris, 34. Latusa, 49. Rauchenwald - 7. Zeleňák, 19. Klimek, 23. Černoch, 61. Reichenberg.



Přípravné zápasy extraligových mužstev

HC Olomouc - HC Dukla Trenčín 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 6. Rác, 43. Jergl, 59. Vyrůbalík, rozhodující sam. nájezd Sundher - 1. Mikula, 23. Radivojevič, 39. Bulík.

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky: 1. T. Rachůnek, 7. O. Beránek, 8. Kverka, 22. Balán, 39. Sičák - 28. Helt.

HC Dynamo Pardubice - ČEZ Motor České Budějovice 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Branky: 32. S. Treille, 40. Cardwell, 49. P. Sýkora, 51. Tomášek, 56. J. Sýkora.

Aukro Berani Zlín - HC Kometa Brno 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1)

Branky: 1. Chytil - 45. a rozhodující sam. nájezd Horký.

Orli Znojmo - BK Mladá Boleslav 7:6 (2:0, 0:3, 5:3)

Branky: 5., 44. a 49. Zajíc, 19. Bartoš, 47. Yellow Horn, 50. J. Pohl, 59. Beroun - 30., 32. a 47. P. Mrázek, 28. Najman, 46. Látal, 48. Kotvan.