Barinka, Kreps, Cibák a další. Kdo je před extraligou bez práce?

Jaká jména jsou ještě před startem extraligy k mání? • FOTO: Koláž: iSport.cz

Čas je to, co nemají. Hraje proti nim. Od jara vyhlíží, kdo bude jejich dalším zaměstnavatelem, a pořád nic. Do startu extraligy zbývá devět dní a na trhu najdete pořád hodně jmen, kterým chybí pracovní adresa. Kluby poslední dobou navíc přišly na chuť pro ně výhodným, nezávazným zkouškám. Přijď na try out, ukaž se a pak se pobavíme, co dál. Udržet si práci v Česku? Komplikují to i často omílané tabulky. Podívejte se na 15 vybraných hráčů, kteří stále čekají na práci.