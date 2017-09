Návrat do historie. Vítkovice budou doma nastupovat i v červené

„V mistrovské sezoně měly Vítkovice červené dresy,“ připomněl Petr ročník 1980/81, kdy Ostravané slavili zatím svůj poslední titul. A červené nakonec byly i vůbec první podoby dresů vítkovického klubu v roce 1937.

„Nepůjde o žádné retro dresy, ale o klasickou sadu pro domácí zápasy,“ upřesňuje Petr. „Jedna bude tmavě modrá, druhá červená. V extralize je totiž spousta týmů v modrobílé kombinaci a dresy někdy splývají. Když se třeba hráči sehnou při buly. Proto jsme se rozhodli zareagovat a udělali i červené domácí dresy. Věřím, že to pro fanoušky i hráče může být zpestření a že budou mít úspěch.“

Vítkovičtí hokejisté budou červené dresy využívat příležitostně. Poprvé podle všeho v zápase 10. kola (6. října) proti Plzni. Právě ta má podobně modro-bílou kombinaci dresů. „Rozhodně to ale neznamená, že když se to v červených dresech napoprvé nepovede, tak půjde tahle sada hned do skladu,“ dodal s úsměvem Petr.