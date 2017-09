Výpadek s Kometou nechceme zopakovat, velí trenér Sparty Kalous

V roli kouče hokejistů Sparty přečkal po minulé sezoně velký průvan v kádru. S vloženou důvěrou a omlazeným mužstvem bude Jiří Kalous od pátku znovu bojovat o nejvyšší pozice v Tipsport extralize. "Po dlouhé době musím říct, že nejsme jednoznačným favoritem. Chceme však být minimálně rovnocenným soupeřem. Soutěž může vyhrát každý," prohlásil zkušený trenér na předsezonní tiskové konferenci pražského klubu, který na titul čeká již deset let.

Brněnského strašáka z hlavy ještě zcela nevypustil. Trenér Sparty Kalous se pořád vrací v myšlenkách k brzkému vyřazení už ve čtvrtfinále minulého play off s Kometou a rozhodně by ho se svými svěřenci nerad zažil znovu. "Je to pro mě určité memento, od kterého se chceme odrazit," přiznává dvaapadesátiletý rodák z Chomutova, který načne druhý extraligový ročník na střídačce Sparty.

S jakými ambicemi vstupuje Sparta do nové sezony?

„Sparta má vždycky ty nejvyšší cíle. Chceme však jít postupnými kroky vzhledem k velké obměně, ale samozřejmě budeme bojovat o medailové pozice. Mým snem je vyhrát extraligu. Jsem si jistý, že hráči to mají stejně.“

Soustředíte se určitě nejvíc na sebe, ale už jste sondoval nějak největší soupeře v extralize?

„Můžu potvrdit, že se soustředíme na sebe. Po dlouhé době však můžu říct, že nejsme jednoznačným favoritem soutěže, za kterého byla Sparta často považována. Máme v Česku týmy jako Kometa, Hradec, Třinec nebo i Mladá Boleslav, která přes léto hodně posílila. Myslím si, že soutěž může vyhrát kdokoliv. Záleží na formě a zdraví mužstva. Pozice jasného favorita nám tedy letos nenáleží, ale rozhodně hodláme být minimálně rovnocenným soupeřem.“

Poučil jste se nějak z minulé sezony? Jakých chyb se chcete vyvarovat?

„Rozhodně chceme hrát bez zbytečného vylučování, počet trestů na naší straně byl velmi vysoký. Šlo o momenty, které často promlouvaly do výsledku v jednotlivých utkáních. A druhou věcí je dodržování herního systému.“

Máte pořád v hlavě brzké vyřazení v posledním play off od brněnské Komety, která vyhrála čtvrtfinále 4:0 na zápasy?

„Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Občas se k tomuhle strašákovi vracím v myšlenkách. Pro mě osobně bylo poslední čtvrtfinále určité memento, od kterého se odrážíme dál a rozhodně ho nehodláme zopakovat. Nicméně se plně soustředíme na novou sezonu, ve které chceme uspět.“

Před novým extraligovým ročníkem prošel vaším mužstvem velký průvan. Odešlo osm opor a ve stejném počtu přišli mladí a zahraniční hráči. Jak vnímáte tuto razantní změnu v kádru?

„Je to opravdu velký zásah do týmu. Celou přípravu jsme se snažili systémově sladit tým a poskládat hráče tak, abychom si našli naše ideální pětky. Dali jsme si na tom hodně záležet, ale musím říct, že nám vynaloženou práci ukáže zřejmě až ostrá soutěž.“

A jste spokojený s výkony svého týmu, které předváděl v přípravě?

„Naše výkony v přípravě byly takové nahoru dolu. Měli jsme výborné věci, ale i hloupé chyby, které pramenily z nesehranosti. Věřím, že se nám to z velké části povedlo odstranit, ale stále cítím, že určitá rezerva tam je. Pevně věřím, že do extraligy už budeme sladění.“

Jak těžké je pro vás zakomponování nových hráčů a především zcela nové brankářské dvojice, ve které je i Fin Sami Aittokallio?

„Dáváme si hodně záležet na komunikaci gólman-obránci. Tím, že Sami je Fin, tak komunikace probíhá v angličtině. Je to taková novinka, na které se neustále pracuje. Věřím, že do soutěže budeme zcela připravení.“

Nemáte trochu obavy z působení zahraničního gólmana v extralize?

„Vůbec ne. Aittokallia jsme si vybrali sami, stejně tak Davida Honzíka. Oba mají naší plnou důvěru a s tím jdeme do sezony.“

Už máte vymyšlené, jak budete brankáře točit mezi třemi tyčemi?

„Na úvod extraligy máme jako jedničku Samiho, ale prostor dostane i David.“

Oproti minulému ročníku se Sparta nezúčastní hokejové Ligy mistrů. Berete to jako komplikaci či odlehčení v sezoně?

„Je pravda, že máme víc času na přípravu, což kvitujeme. Můžeme to brát i jako výhodu, když se budeme soustředit pouze na extraligu. Osobně mě však mrzí, že Ligu mistrů nehrajeme.

V úterý vás čeká generálka na extraligu v podobě derby se Slavií. I když jde jen o přípravu, jistě to pro vás bude speciální utkání, viďte?

„Samozřejmě. Je to derby a určitý hokejový svátek pro Pražany. Navíc se hraje pouze jeden zápas v sezoně. Pro nás a hlavně pro fanoušky to bude pikantní utkání. Určitě bude mít skvělou atmosféru a moc se těšíme.“