Olympiáda? Kecal bych, kdybych řekl, že tam nechci, smál se sparťan Vrána

Přípravu na nový extraligový ročník rozjel hokejový útočník Petr Vrána později. Bývalého hráče New Jersey Devils či pražského Lva zbrzdily zdravotní problémy. Před startem extraligy však na sobě co nejvíc dře, aby dohnal tréninkové manko, patřil znovu mezi lídry Sparty a zářil po boku kapitána Pražanů Jaroslava Hlinky. "Je pro mě velkou ctí s ním hrát. Hokejistů takových kvalit a v Jardově věku v extralize už moc nezbývá," uvedl rodák ze Šternberka na adresu čtyřicetileté klubové ikony.

Minulou sezonu se po letech strávených v zahraničních soutěžích do extraligy a hned patřil reprezentant Petr Vrána mezi hlavní tahouny Sparty. Nyní hodlá být střelec Pražanů ještě lepší. Vedle týmového úspěchu ho žene i boj o nominaci na olympijské hry v Jižní Koreji. „Šance pro kluky z Evropy je obrovská. Když budu stoprocentně připravený, rád se o turnaj porvu,“ s úsměvem prozradil účastník letošního mistrovství světa.

Vrcholem této sezony je bezesporu olympiáda v Pchjongčchangu. Máte zřejmě největší šanci se kvůli absenci hráčů z NHL na turnaj dostat. To nelze přehlédnout, souhlasíte?

„Přesně tak. Pro všechny přední kluky z Evropy je největší šance. Kecal bych, kdybych řekl, že nemám zájem. (usmívá se) Nyní na startu sezony mi však záleží na tom, abych byl stoprocentně připravený, cítil pohodu a pomohl týmu se pořádně rozjet. Když se mi bude dařit, budu moc rád, pokud dostanu šanci se o olympiádu porvat. Šance je obrovská.“

A jak moc se těšíte na to, až znovu vypuknou hokejové bitvy v extralize?

„Už je na čase. (směje se) Všichni už se moc těšíme. Příprava byla dlouhá a náročná. Bude radost zase bojovat o body ve velkých zápasech. V pátek na pardubickém ledě to pro nás všechno začíná. Snažíme se všechno perfektně vyladit a pevně věřím, že nám to půjde.“

Do přípravy na ledě jste se zapojil později. V čem byl problém?

„Měl jsem bohužel menší zdravotní problém na začátku suché přípravy, takže se to trošku protáhlo. Jinak musím říct, že jsme se sebou jakž takž spokojený. Ještě tedy doháním nějaké to manko, ale snažím se dělat něco navíc a dostat se do tempa co nejrychleji. Doufám, že to sladím již od prvního zápasu.“

Minulou sezonu jste táhl Spartu v jedné formaci s Jaroslavem Hlinkou. Určitě vás těší, že sparťanská ikona pokračuje v kariéře...

„Samozřejmě. Bylo a je pro mě velkou ctí, že s ním můžu hrát. Hráč jeho kvalit se v extralize jen tak nepohybuje. V jeho ročníku úplné minimum. Moc se mi to líbilo. Věřím, že na to navážeme, vydrží nám zdraví a bude nám to šlapat na společné vlně.“

V přípravných utkáních s vámi do jedné lajny často naskakoval osmnáctiletý mladík Lukáš Rousek. Jak vám sednul?

„Myslím, že hodně lidí překvapil. Je hodně dobře připravený fyzicky a na ledě hrál rovněž úctyhodně. Má v sobě velké sebevědomí a potenciál.“

Myslíte si, že má na extraligu?

„Musí na sobě pořád pracovat. Uvidíme, zda bude s námi hrát dál. Tohle rozhodnutí není na nás. Nicméně v přípravě ani nebylo poznat, že nikdy nehrál extraligu. Otázkou je, jestli by vydržel 52 zápasů základní části. Jak už jsem říkal. Má velký potenciál. Když bude nadále na sobě pracovat, tak se dostane vysoko.“

Aittokallio je typický finský gólman, jede si svoje

V uplynulém ročníku dohromady nastřílel 23 gólů. Věříte si i nyní na podobnou střeleckou potenci?

„Loni to bylo docela extrémní. Vepředu se dařilo nejen mně ale i Hlínovi (Jaroslav Hlinka) a Pecháčkovi (Lukáš Pech). Doufám, že na to budeme schopní alespoň z části navázat nebo být i lepší. Hlavně, když se bude dařit týmu. Po loňském neúspěchu v play off chceme pro Spartu udělat mnohem lepší výsledek. Pro všechny kluky je důležitý týmový úspěch. Osobní statistiky jsou vedlejší.“

Máte pořád v hlavě černou sérii 0:4 z minulého play off proti brněnské Kometě?

„Ano i ne. Já si zkrátka myslím, že Brno odehrálo to, co potřebovala. Samozřejmě mě to pořád mrzí, ale nejde nad tím pořád přemýšlet. Podle mě by bylo daleko horší, kdyby Kometa byla outsider. A minulou sezonu jí takhle nikdo nebral. Měla kvalitní mančaft, prošla přes nás až do finále a vyhrála. Po vyřazení jsem ani neměl moc čas nad tím vším přemýšlet. V podstatě hned jsem se zapojil do přípravy na mistrovství světa a tam jsem myslel hlavně na reprezentaci.“

Trenér Jiří Kalous přiznal, že letos nevidí Spartu jako hlavního favorita soutěže. Berete to stejně?

„Když se člověk podívá na soupisku Komety, Třince nebo Hradce, tak mu zřejmě dojde, že kvalita už není pouze ve Spartě. Bývalo zvykem, že byli dva nebo tři favoriti. V dnešní době je však daleko víc adeptů. My jsme obměnili spoustu hráčů a možná nám nějakou dobu potrvá, než si sedneme. Rádi bychom však navázali na pozitivní prvky naší hry z minulého roku a snad se nám povede to ještě vylepšit.“

Do týmu přišlo hodně zahraničních hráčů. Jak jste si za dobu, co sedíte společně v kabině, spolu sedli?

„Za mě v pohodě. Většina z nás, co jsou momentálně ve Spartě, působila i v zahraničí. Nemáme vůbec problém. Navíc je daleko lepší, že jich přišlo víc a ne jeden nebo dva. Udělali si takovou svojí skupinu a jako parta fungují. Není to tak, že by se někdo stranil. Všichni si pomáhají a chodí spolu po Praze.“

A co finská posila v brankovišti Sami Aittokallio? Je kolektivní nebo má pověstnou gólmanskou svébytnost?

(směje se)„Ve Lvu Praha jsem zažil Petriho Vehanena a Sami mu je hodně podobný. Jede si to svoje, dělá si svojí práci a není moc slyšet. Je to z mého pohledu typický finský brankář. Celkově u gólmanů trvá delší dobu, než je člověk pozná. Takže jsem zvědavý, jak se vybarví během sezony.“