Když budeme špatní, lidi nepřijdou. Fotbal je velká konkurence, říká Straka

Když si všechno sedne, jak by mělo, může to být jízda. Plná nápadů, ofenzivní síly a gólů. Nová Plzeň. Jeho Plzeň. Majitel Martin Straka se zase postaví na lavičku v roli hlavního trenéra a hlavně vyzývá, aby se neopakoval šílený začátek z minulé sezony. Tenkrát tým vypadal matně, prohrával a boss ho musel jít probrat do kabiny. V téhle roli už zůstal. „Všichni jsme v očekávání, jak to bude vypadat,“ říká opatrně. S Jaromírem Jágrem prý zatím nemluvil.

Stane se z hokejové Plzně zase ve městě divácký magnet?

„Tohle se vždycky odvíjí od nás. Máme tady fotbal, což je obrovská konkurence. Nikam neodešla, zůstává tady. Ale hlavní je to, co fanouškům nabídnete. Když to bude hezký hokej, kde jsou emoce a padají góly plus fanoušek vidí, jak kluci nechali na ledě úplně všechno, ocení to a budou chodit víc a víc. Jestli ale budeme špatní jako před rokem, nebude chodit nikdo. Ani já bych na tohle nešel. Je to jenom o nás, co ukážeme.“

Plzeň se vždycky brala spíš jako hokejové město. Nepřebral fotbal vaši dominanci?

„Hodně se to změnilo, fotbalisti hráli Ligu mistrů, jsou pravidelně v Evropě, vyhrávají tituly. My tady dřív neměli ani moc ikony. Ale teď už jo, máme tady hráče, na které bych se šel podívat, třeba Dominika Kubalíka nebo Milana Gulaše.“

Taky proto jste pro hodně lidí ten nebezpečný tým v závětří, který má prohnat favority ligy.

„Nevnímáme to, nebo aspoň já ne. Jdeme do sezony pokorní. Víme, jak to bylo těžké vloni, a tohle zažít znovu nechceme. Úvod potřebujeme zvládnout, pak když tak nějaký výpadek tolik nebolí. Ale honit všechno jako před rokem... To už ne. No a my nemáme na začátku úplně jednoduchý los, začínáme s Litvínovem, jedeme daleko ven, pak doma Olomouc, někde je tam i Sparta.“

Zase jste ale na tiskové konferenci říkal, jak jste spokojený s posílením týmu. Měli byste mít sílu Litvínov nebo Olomouc porážet.

„Ale spokojení budou asi všichni. Když vidím ostatní tiskovky a co se kolem klubů děje, tak Kometa je silná, Sparta taky, Třinec, Liberec... Posílily Vítkovice, takže si to myslí asi každý z nás, jak se mu podařilo tým vylepšit. Pravda se ukáže až v následujících týdnech.“

A váš pocit? Má Plzeň nejsilnější tým od mistrovské sezony 2013?

(usměje se) „Jedna věc jsou jména na tabuli, druhá, jak vypadají na ledě. Uvidí se. Máme docela dost kluků, kteří dávali góly v lize i venku. Navíc velikánskou posilou je i Dominik Kubalík, nečekali jsme, že bude zase zpátky, i když nevíme, na jak dlouho. O něco silnější než před rokem třeba jsme.“

Ani chvíli jste neváhali, jestli do hotového týmu vzít Kubalíka zpátky?

„Ani minutu. Jakmile jsme viděli, že je možnost, aby šel do Plzně, hned jsme o tom začali jednat. Myslím, že takhle uvažoval i Dominik, což se mi hrozně líbilo. Je to Plzeňák, a když do Česka, tak sem.“

Švýcarský klub Ambri-Piotta, kterému teď patří, se nějak bude podílet na jeho platu?

„Ne, všechno jde za námi.“

Nebyl problém v rozpočtu najít nějakou škvíru?

„Zase jsme museli nějaké lidi pustit, to se nedalo nic dělat.“

S Gulašem, Mertlem, Petrem Strakou a Kubalíkem se dá čekat, že největší síla Plzně bude právě v útoku.

„Budeme se o to snažit. Nechceme na soupeře čekat, ale napadat je, dostat pod tlak, aby dělali chyby. V přípravě jsme měli trochu problém s tím, že šance jsme si vypracovat dokázali, ale gólů z nich tolik nepadalo. Doufám, že tohle se změní.“

Takže si píšeme, Plzeň se rovná dělová ofenziva.

„Ta vypadá ale tak, že dáte každému sedm gólů, což se nám ještě nepovedlo. (směje se) Ne, vážně. Myslím, že celkově ten mix máme dobrý, zkušení kluci, mladí... Jenom to nějak přenést na led. Doteď to byla všechno zábava, ale od pátku půjde o body.“

Často se říká, jak v Plzni děláte svoji práci dobře, že pravidelně zapojujete svoje odchovance do áčka a pomalu si budujete vlastní silné jádro. Hřeje to?

„My nikoho neposloucháme, děláme naši práci tak, jak uznáme za vhodné.“

Jasně, ale když slyšíte, že vaše práce má smysl a dostane se vám uznání?

„Nečtu to, tohle mi je jedno. My dáváme kluky do hry, když na to mají, a je mi ukradený, jestli nás za to někdo vyzdvihuje, nebo ne. Kluk na to v první řadě musí mít, pak hraje. Vloni to byl Kvasnička, to samé je Péťa Kodýtek a další, kteří bojují o tým. Chceme si svoje kluky vychovat, nechceme jenom nakupovat.“

Spekuluje se, že kdyby Jaromír Jágr zůstal v Česku, na střídavé starty by mohl hrát i za Plzeň. Je to aspoň trochu reálné?

(rozesměje se) „Jo, tak to nevím.“

Takže když nic v novinách nečtete, i tohle se k vám dostalo poprvé?

„Tohle jsem četl. (usměje se) Ale spekulace, nic víc. Nevím toho víc než vy. Co vy víte o tom, kde Jarda bude hrát?“

Prakticky nic.

„Tak to jsme na tom stejně. Nevím, jestli má pět nabídek z NHL, nebo žádnou. Všechno se bude odvíjet od toho, až někomu zavolá, že nic nemá.“

Třeba vám. Nabízí se to.

„Spíš já bych musel zavolat jemu. Nejsme spolu v kontaktu, má toho moc, to mi je jasné. Čeká na co nejlepší nabídku, co přijde. A když se nic takového neobjeví, podle mě začne na Kladně. V Americe začíná sezona za měsíc a nečekám, že by do té doby někde nastoupil. Uvidí se, co přijde dál.“

Jste překvapený, že se jeho podpis v NHL takhle táhne? Nejdřív to vypadalo úplně jinak.

„Třeba je tam něco, co my vůbec nevíme. Nemám tušení. Vím jen to, co vyběhlo v médiích. Sleduju jeho situaci spíš zpovzdálí a podle toho, co se bude dít, bychom se do něčeho zapojili. Zatím je to scestné.“