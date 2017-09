Oceláři mají nového kapitána. Jak vnímá Krajíček diskuze kolem příchodu Jágra?

Třinečtí Oceláři vstoupí do nové sezony s omlazeným kádrem, s novou trenérskou dvojicí Václav Varaďa - Marek Zadina i s novým kapitánem. Céčko na dres dostal po volbě kabiny zkušený obránce Lukáš Krajíček (34 let). „Je to pro mě obrovská čest,“ hlásí na startu sezony Krajíček. „Vím, že s tím přichází obrovská zodpovědnost vůči týmu, ale jsem rád, že jsem dostal podporu týmu a kabiny. Že mě kluci zvolili. Budu se snažit pro ně dělat maximum celou sezonu.“

Kapitánem budete poprvé, ale v kariéře už jste zažil hodně hokejových osobností. Je kapitán, který by vás mohl inspirovat? Ke kterému třeba zpětně vzhlížíte?

„Třeba Bonkie (Radek Bonk), co byl tady v Třinci. Kluci jej měli rádi, věděl, co ve správný moment říct. Ať už se vyhrávalo, nebo prohrávalo. To byl správný lídr. Zažil jsem jej jen jednu sezonu (mistrovská 2010/11), ale od něj jsem se naučil hodně. I v Americe bylo spousta kluků - Chris Pronger, Sedinové ve Vancouveru, nebo Vinny Lecavalier v Tampě. Většinou jsem zjistil, že tyhle hvězdy byli ještě lepší kluci. Ochotní komukoliv a s čímkoliv pomoct. Mladým, novým v týmu... Budu se to snažit vést podobným způsobem.“

Jaký jste typ v šatně?

„Nejsem výbušný typ. Když je potřeba něco říct, tak to řeknu. Nejsem sám, šatna je plná zkušených hráčů, každý si může říct názor. Když je to na místě, samozřejmě. Zatím žádný výbuch nebyl potřeba, tak uvidíme.“

Když na tiskové konferenci padl dotaz na možný příchod Jaromíra Jágra do Třince, schoval jste hlavu do čepice. Co to mělo znamenat?

„Nic, tušil jsem, co řekne Honza Peterek (sportovní ředitel). Že je pro Jágra priorita NHL a doteď kvality na NHL má. My tenkrát (když se v létě o možnosti příchodu Jágra do extraligy, potažmo do Třince, mluvilo) nevěděli, jestli to bylo jako sranda, nebo co se vlastně stalo. Nabídka mu byla očividně poslaná, nedopadlo to, tak budeme čekat dál.“ (usměje se)

Bylo to pro vás téma v kabině? Brankář Šimon Hrubec v legraci poslal na Instagram fotku se jmenovkou Jágr, vy jste přijel na trénink s autem, které má floridskou značku...

„Někdo tady vyfotil moje auto a poslal to na web. (usmívá se) Jo, bavili jsme se o tom. Je to legenda, kdyby přišel, určitě by to pomohlo, o tom se nemusíme bavit. Ale musíme být reální. Jarda je pořád kvalitativně hráčem NHL.“

Konkrétní nabídka z NHL ale pořád známá není... Co o tom tedy soudíte?

„Záleží na něm. Pokud zůstane, tak si spíš myslím, že blíž Prahy, aby byl blíž domu, než aby šel tady. Ale to si myslím já, to je jen můj názor.“

Vyhlásili jste větší šanci pro mladé, na druhou stranu, moc lepších učitelů než Jágr asi není, ne?

„To samozřejmě! Když jsem s ním hrál, třeba na mistrovství světa, sledoval jsem jej a koukal na něj jako na Boha. Je to člověk, který toho strašně moc dokázal. V hokeji i v životě, od něj se dá učit spousta věcí.“