Hradec s Koukalem vyhlásil útok na finále. Heslo zní jasně: Chceme víc

Ne, tady to nejsou jenom slova. Hradec to myslí vážně. Medaile za třetí místo leží ve skříni a je z ní docela fajn vzpomínka, kterou nikdo už neřeší. Před Mountfieldem je nový plán: „Při kvalitě týmu, kterou máme, byl by alibismus, kdybych vyhlásil obhajobu třetího místa. Naše cíle jsou vyšší,“ vypálil na tiskové konferenci prezident klubu Miroslav Schön. Takže na rovinu: Jeho meta je finále.

V posledních třech letech měl Hradec vysoké ambice vlastně vždycky. Jenže vždycky něco chybělo. Buď to byl gólman, který podrží v rozhodujícím zápase play off, pohyblivější obránci, širší palebná síla vepředu. Pokaždé se něco našlo.

Nový ročník má celou organizaci ale posunout o něco výš. Tak zní plán. Jak se stát obrem? Třeba takhle: Rozpočet Mountfieldu bude vyšší než 100 milionů. Jeho celková výše záleží na tom, jak daleko klub půjde v play off, ale oproti poslední sezoně poskočil zhruba o 10% nahoru.

A klub se na přestupovém trhu činil. Když vypadl kvůli zranění Patrik Rybár, hned sáhl po Jakubu Sedláčkovi, přivedl čtyři obránce v čele s Dominikem Graňákem. Největší eso do útoku se jmenuje Petr Koukal, mistr světa z roku 2010, kterého Hradec vyfoukl Pardubicím.

„Máme obrovskou kvalitu v bráně. Nevíme, jak bude Patrik dlouho pryč kvůli zranění. Ale doplnili jsme o Kubu Sedláčka, což je velmi dobrý gólman. Stojím si za tím, že máme jednu z nejlepších obran v lize. Zbývá jen dávat góly, no a od toho tady máme Petra,“ popíchl kapitán Jaroslav Bednář nového parťáka Koukala.

Na papíře vypadá Hradec silnější než vloni touhle dobou. O dost. Dobře si toho je vědom i generální manažer Aleš Kmoníček: „Chtěli jsme kádr posílit, což se podařilo. Máme tým na to, abychom splnili cíle, které řekl náš prezident. Je jenom na trenérech a hráčích, aby je teď splnili.“

Od nástupu týmu na led se řeší i to, že Mountfield má v kase připravené peníze na ještě jedno velké jméno. Blockbuster na poslední chvíli, než začne extraliga, ale prý nepřijde. „Jméno, které by mělo kvalitu a zapadalo do naší koncepce, na trhu momentálně nebylo. Hráčů je na trhu dost, třeba v Americe, ale po posledních zkušenostech jsme tady víc opatrní. Pořád platí, že pokud se někdo, kdo by se nám sem hodil, objeví, my se o něj budeme zajímat. Sezonu ale určitě začneme v tomhle složení, momentálně s nikým nejednáme,“ prozradil Kmoníček.

Hradec před pár dny namlsal fanoušky výhrou v Lize mistrů, když rozstřílel TPS Turku 5:1 a trenér soupeře se mu klanil, že tohle byla lekce moderního hokeje. Pak sice třikrát prohrál, ale boss Schön z toho žádnou vědu nedělá. Vlastně naopak: „Účast v Lize mistrů jsme spíš utrpěli, prioritou je extraliga. Nesmíme ale zapomenout ani na Spengler Cup, zanechali jsme ve Švýcarsku minule dobrou stopu, rádi bychom tam zase udělali nějaký krok nahoru, reprezentovali Hradec, celý český hokej a posunuli se dál.“

Těší ho, že v Hradci roste zájem o permanentky, který se posunul oproti loňsku o čtvrtinu nahoru na 3 100 prodaných celosezonních vstupenek. Pak taky prozradil, že klub má lepší a lepší vyjednávací pozici při hledání sponzorů: „Rok od roku je to zajímavější, přibývají nám další partneři a ne jenom regionálního typu. Poslední úspěšná sezona je oceněna i novými celorepublikovými partnery.“

Hradec se nemá špatně. Roste, míří výš. Proto vyhlásil i heslo, které ho má provázet celou sezonou: „CHCEME VÍC.“

Vyjdou odvážné plány? Zhruba půlka extraligy přemýšlí podobně. I když ne tak nahlas. „Líbí se mi, že se takový cíl vyhlásí na rovinu,“ říká Koukal.