Krejčík: Cíle Komety jsou vysoké. Sebevědomí máme, ale jsme pokorní

Od konce ledna, co přišel do Brna, Kometa prohrála jen tři zápasy, které Jakub Krejčík odehrál. Dva v minulém play off a jeden v přípravě. Nejen proto je setrvání reprezentačního beka jednou z nejlepších zpráv pro fanoušky mistra. „Nebudu nic velkohubě vyhlašovat, ale vždycky jsou cíle nejvyšší. Určitě se budeme snažit je naplnit,“ říká.

Jste spokojení s tím, jak jste připravení na obhajobu?

„Myslím si, že ano. Sebevědomí máme, ale ne zas tak velké, abychom přestali být pokorní. Nesmíme si myslet, že to půjde jednoduše, protože i když jsme v přípravě vyhrávali, tak zas tak snadné to nebylo. Potřebujeme se soustředit na to, abychom byli připraveni od první minuty, což nám dělalo v posledních zápasech problémy. To bude ten klíč.“

Je to ideální souběh, že máte na kontě výhry, které vás posílí, a zároveň těsné bitvy, z nichž jste pořádně prověření?

„Ukazuje to sílu mužstva, protože i když prohráváme, dokážeme se zvednout a zase zabrat. Asi je to lepší než vyhrávat 6:0. To se řekne, že se všechno povedlo, ale další den to tak být nemusí a čísla za vás nevyhrají.“

Co uděláte pro to, aby se nedostavil pomistrovský útlum?

„Máme natolik zkušený tým, že nikdo nepůjde do zápasů bezstarostně. My můžeme být sebevědomí a musíme být pokorní.“

Nechali jste si v kabině něco, co vám titul připomíná?

„Kabina je nově vymalovaná, jsou tam různé vzpomínky, motivační motta, je to tam. Připomíná nám to všech dvanáct titulů. Takže to na očích máme.“

Proč vy osobně jste zůstal v Kometě a nezamířil zase do zahraničí?

„Řešili jsme to s agentem v průběhu mistrovství světa i po sezoně. Kometa byla jako varianta od začátku, hodně se mi líbila. Říkal jsem, že když budu zůstávat tady, tak jedině v Brně. Nic tak konkrétního nebo zajímavého, abych po tom sáhnul, nepřišlo, a tak jsem rád zůstal.“

Takže už nebudete sešívaný sparťan, jak se v Brně říká hráčům s minulostí v obou pražských S?

(směje se) „Snad už se to bude měnit.“

Může být těžké udržet si vysokou výkonnost v extralize, když v ní budete celou sezonu a ne jen po roce v KHL na play off?

„Tak KHL to tady není, ale na druhou stranu ani zápasy v KHL nejsou všechny na top úrovni. Některé týmy jsou tam mnohem horší než extraligové. Nemyslím si, že s tím bude problém, soupeři jsou tady kvalitní a extraliga je na vysoké úrovni.“

Počítáte s tím, že se na vás soupeři budou chtít vytáhnout?

„Vždycky to tak je, že je tam motivace. Když jsem hrál na Spartě, taky se každý chtěl vytáhnout na Pražáky. I na Slavii… Když jede papírový favorit ven, domácí tým se připravuje důkladněji a bude se chtít ukázat. S tím se musí počítat. Nemůžeme jet nikam s tím, že to bude sranda.“

Od koho čekáte největší odpor?

„Hradec hodně posílil, získal kvalitní a zkušené hokejisty, takže tam je – co se posil týká – hodně silný tým.“