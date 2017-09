Generální manažer Salfický chce Pardubice v desítce: Nervozita tam je

Absolutně spokojený bude, pokud se Dynamo nasouká do desítky a baráži se vyhne velkým obloukem: „Náš cíl pro letošní sezonu je předkolo play off, víme, že to bude stát hodně dřiny, ale o tuhle metu bychom se rádi poprali.“

V pátek přijede silná Sparta. Necloumají s vámi obavy, že to pro Pardubice není nejlepší soupeř na rozjezd?

„Ale ne. Je to první krok z dvaapadesáti. Cítím z týmu odhodlání, udělalo se tady hodně práce, nervozita ano, tu trochu cítím. Ale je zdravá.“

Ani s vámi nevyklají pochybnosti, že před extraligou jste prohráli s Olomoucí, Slavií a Prostějovem?

„Zaměřili jsme se spíš na hru, výsledek byl v daný moment druhotný. Další věcí je, že kluci jsou od 9. července na ledě, mají za sebou 12 přípravných utkání, bojovali tady při širším try-outu o místa. Psychicky to bylo pro ně náročné, možná hlava podvědomě povolila. Museli jít na krev, najednou z nich všechno spadlo a upínali se k 8. září, nebo aspoň tak to cítím. Tam zase pojedou na krev. Nepanikaříme. Vím, jak se tady dva a půl měsíce pracovalo.“

Sezonu jste končili na konci dubna, nebylo lehké postavit nový tým po baráži, když jste začínali shánět hráče, byl trh přebraný. Jste sám spokojený, co se podařilo dát dohromady?

„Z těch možností, které jsme měli, ano. S Pavlem Markem, Milošem Holaněm, Otou Janeckým a Břéťou Kopřivou jsme se snažili vyšťourat veškeré možné informace o hráčích, kteří byli k dispozici. Pozvali jsme někoho na try-out a věřili, že tihle lidé nezklamou. Ti kluci nedostali smlouvu hned, byl tam ten polštář, kdyby to neklapalo třeba charakterově. Hodně z nich tady zůstalo, s tím jsem spokojený. Na víc momentálně nebylo.“

Na druhou stranu, je to tým s osmi cizinci. Není to soubor trochu na jedno použití, aby hlavně přežil tu následující sezonu a přestal padat dolů?

„Určitě chceme zastavit ten pád, to je náš hlavní cíl. Ale uvidíme, jestli je tohle tým na jednu sezonu, rádi bychom do týmu zapracovali pardubické kluky, někteří se předvedli dobře na try-outu a teď jsme je uvolnili na hostování, ovšem záleží na nich, jak se ukážou. Ale na rovinu, pokud ten trh bude stejný jako letos, nebráním se, hrát dál cizince. Hodně se o tom mluví, je to ožehavé téma, ovšem třeba Jordanna Perreta jsme podepsali na dva roky, on je hokejista střední generace. Možná tady tihle kluci vydrží déle, uvidíme. David Tomášek, Tonda Dušek, Marek Trončinský, Jánko Sýkora... Kolem nich bychom to chtěli teď budovat. Ale je to o nich, musí si o to říct.“

Takže věříte, že jste tu střední generaci, která tak chyběla, konečně našli?

„Doufejme, že se rýsuje. Rolinek, Čáslava a Petr Sýkora jsou super hráči. Ale po nich nemůžeme chtít, aby nám táhli každý zápas na zádech. Zodpovědnost na sebe musí vzít mladší kluci, kteří tady budou chtít hrát. Vybírali jsme kádr pečlivě, věříme, že noví hráči našim matadorům pomůžou.“

Upřímně, nebál jste se, že Petr Sýkora odejde do Hradce? Dovedu si představit, že pro Pardubice by to byla asi rána.

„Bál. Stát se to mohlo. Obě strany ale hledaly, aby se potkali v co nejvíce bodech, o které šlo. A kdyby se to nepovedlo, šel by jinam, ne jenom do Hradce, třeba do zahraničí, odkud měl nabídky, protože má pořád velké jméno a stále něco umí. Bylo na něm však vidět, že tady chce zůstat.“

Že hned nepráskl dveřmi, ale počkal si, s čím přijdete?

„Hledal cestu, jak tady zůstat. Obě strany musely udělat určité kompromisy. Já měl nějaké možnosti, o kterých jsem na začátku řekl, že přes ně nejdu a buď tady budeš, nebo ne. Řešili jsme model spolupráce, Petra hlavně zajímalo, jak tým bude vypadat. Nezříká se zodpovědnosti, ale chtěl vědět, kam všechno bude směřovat. Nakonec jsme našli nějaký průsečík, za což jsem moc rád.“