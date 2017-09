Dresy pro extraligu: Jihlava s novým logem, Vítkovice v červeném

V nové sezoně se bude na co koukat. Extraligové týmy vstoupí do ročníku 2017/18 také v dresech. Někde jsou změny jen kosmetické, jinde zásadnější. Třeba Vítkovice budou mít dvě sady domácích dresů. Kromě klasické tmavě modré budou nastupovat i v červených dresech, v nichž získali i titul na začátku osmdesátých let. To Dukla Jihlava zase představí nové logo. Nováčkovi ho pomáhal vytvořit také slovenský designér Slavo Kišš, který je spoluautorem aktuálního znaku Tampy Bay v NHL. Podívejte se v GALERII na dresy všech 14 účastníků nejvyšší soutěže.