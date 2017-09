Můj gól? Ani nevím, kdo ho dal, usmíval se jihlavský bek Kajínek

Vstřelil nejšťastnější gól prvního extraligového kola. Když David Kajínek vypálil od modré, nenapadlo by ho, jakou cestou se puk dostane do brány. Mladoboslavskému brankáři Brandonu Maxwellovi vypadl z výstroje a když ho chtěl zadák David Němeček uklidit zpátky pod gólmanovo tělo, vypadl z něj znova. Obránce po něm ještě skočil, chňapnul rukou, ovšem už to nestihl před brankovou čárou. „Když se kluci radovali, tak jsem věděl, že to tam nějak došťouchali,“ usmál se jihlavský bek po výhře v prodloužení nad favoritem.

Byl jste překvapený, jak se všechno seběhlo?

„Skořice (Josef Skořepa) na mě dobře vyhrál buly, já jsem si to odtáhl na střed a vystřelil jsem. Šlo to do skrumáže a ani nevím, kdo ten gól dal. Doufal jsem, že to rozhodčí uzná. Původně jsem si myslel, že ten gól dají Pepovi, ale uvidíme.“

Těsně po vaší trefě na 3:2 jste se nechal vyloučit a hosté vyrovnali. Jak jste se cítil?

„To radši nebudu komentovat. Trnul jsem a bohužel to potrestali.“

Jak jste viděl zápas?

„Na první kolo to bylo hodně ulítané, tempo bylo vysoké. Škoda, že jsme neurvali tři body. Ale i za dva jsme moc rádi. Povedlo se nám dobře vstoupit do sezony.“

Zamlouvala se vám atmosféra?

„Je krásné, když lidi chodí. Navázali na konec baráže. Podporují nás a doufám, že jim to vydrží celou sezonu. To by bylo super.“

