Pardubický Tomášek po porážce od Sparty: Ona takové chyby nedělala

Ne, vůbec to nevypadalo na to, že Pardubice jedou na marné agónii z poslední sezony. Proti Spartě se prezentovaly docela slušně, dokázaly ji tlačit. Jenže dělaly hrubky. Nejdřív čtyři hráči nechali před brankou volného Petra Kumstáta, pak Dynamo inkasovalo ve vlastní přesilovce a třetí gól schytalo z velké dálky. „Ve druhé třetině jsme vypadli, oni to potrestali. Odehráli zápas zkušeně,“ uznal útočník David Tomášek, který půlminutu před koncem snižoval na konečných 2:3.

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 2:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Sparta dobře bránila, nepouštěla nás do předbrankového prostoru. Jsem rád, že jsme se aspoň dotáhli a vyhrabali se z toho tříbrankového manka, škoda, že už nezbylo víc času po tom gólu na 2:3. Věřím, že bychom tam ten třetí doklepali. Hráli jsme kvalitní utkání, ale ujelo nám to, protože jsme udělali velké chyby, které Sparta potrestala. Ona takové chyby nedělala a my se děsně nadřeli, abychom se dostali k nim před branku. Ten box si skvěle pokrývali.“

Nepřekvapila Sparta, že se do vás vlastně ani moc netlačila a spíš čekala na chyby, které přišly?

„Asi čekala, že přijde plný barák a my po nich půjdeme. Přišlo mi, že náš styl byl v první třetině výborný, dokázali jsme je zatlačit. Byl tam sekvence, kdy se nám dařilo je tam zavřít. Jenže bohužel uděláme faul, Sparta dostane klid. Počkali si na svoje šance a udeřili z nich. Ale vůbec bych nevěšel hlavu, měli jsme dobré akce, hodně kvalitních střídání, musíme jenom vypilovat detaily, abychom nedělali takové chyby.“

Na Spartu se Pardubicím dlouhodobě nedaří. Víte, že tohle je už váš desátý zápas v řadě bez bodu?

„Nepočítal jsem to, ale vím, že to nějakou dobu už trvá. No, máme ještě tři šance v sezoně, chtělo by to už nějakou výhru. (usměje se). Tohle byl nejlepší nástup na Spartu, co jsem tady zatím zažil. Jen tam pár věcí ještě chybělo, víc se tlačit do předrankového prostoru, z něj jsme dali oba dva góly. Sparta má hodně kvalitní tým, chce hrát na špičce. Pro nás je pozitivní, že zápasy jdou v rychlém sledu a ze zápasu si můžeme vzít taky i nějaké dobré věci.“

720p 360p REKLAMA Pardubice - Sparta: Drama na konec! David Tomášek vstřelil gól na 2:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Pardubice - Sparta: Domácí fanoušci si připravili pěkné choreo • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Pardubice - Sparta: První gól domácích! Trefil se Rhett Holland, 1:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Pardubice - Sparta: Gól v oslabení! Trefil se Jiří Černoch, 0:3 • VIDEO TV TIPSPORT