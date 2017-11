Kometa zbrojí na rivala: Sparta není v pohodě, nesmíme ji nechat chytnout

Hokejové zápasy Komety proti Spartě bývají vždy mimořádně sledované, vyhrocené a bohaté na dramatické okamžiky. Ten páteční v rámci 19. kola Tipsport extraligy bude navíc obohacen o trochu neznáma. Sparta přijede do Brna s novým trenérem Františkem Výborným a hvězdnou posilou Zbyňkem Michálkem v obraně. Co po týdnu trénování předvede, to nikdo neví. Kometa se chystá: „Snad se nechytnou zrovna na nás.“