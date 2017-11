VIDEO: Výborný se vrátil do Sparty bodem v Brně, Liberec zdolal Třinec

Zlín ukončil sérii svou i Litvínova

Litvínov nastoupil bez svého nejproduktivnějšího hráče Františka Lukeše. První příležitost zápasu měl ve čtvrté minutě Jurčík, který pohotově vypálil bez přípravy, ale Kašík zakročil lapačkou. Na druhé straně už zvedal ruce Okál, ale puk škrtnul pouze boční síť.

V osmé minutě pomohla Beranům do vedení chybná rozehrávce domácích a Honejsek se z mezikruží trefil přesně mezi Petráskovy betony. Hosté byli i nadále aktivnější. Aktivní Okál se natlačil přes Douderu do šance, Petrásek byl ale pozorný. V závěru první třetiny po Kašíkově chybné rozehrávce trefil Gerhát pouze brankovou konstrukci. Na druhé straně se z protiútoku prosadil po individuální akci Klhůfek a zvýšil na dvoubrankový rozdíl.

I druhá část patřila hostům. Okál našlápl na pravém křídle, ale zblízka zamířil těsně vedle pravé tyčky. Ojedinělou šanci domácích měl Jánský, který si poradil s Kašíkem, poté však nedokázal kotouč nasměrovat do odkryté branky a trefil pouze tyčku.

A tak se opět radovali hosté. Robert Bukarts dostal příliš prostoru ke své nechytatelné střele a zvýšil na rozdíl tří branek. V závěru druhé části se do sólového úniku dostal obránce Matějíček, Petrásek mu ale skokem pod nohy šanci sebral. Domácí brankář za nedovolený zákrok vyfasoval dvouminutový trest za podražení.

Do závěrečné části vstoupili domácí aktivně. Nejprve se ovšem neprosadil tvrdou ranou Ihnacak a neuspěl ani jeho spoluhráč z útoku Hanzl. V další šanci byl aktivní Jánský, místo puku ale doklouzal do branky sám litvínovský útočník.

V 50. minutě mohli zvýšit hosté. Po Ondráčkově střele poskakoval kotouč na brankovišti, Gula se ale pohotově zorientoval a odpálil jej do bezpečí. Hosté při trestech Matějíčka a Robertse Bukartse hráli oslabení ve třech proti pěti a ke snížení toho využil Kubát.

O tři minuty později se Černý natlačil do zakončení, Kašík však společně s obránci puk zalehl těsně před brankovou čárou. Závěr utkání byl z obou stran plný nervozity a vyloučení. Zlínští si ale náskok pohlídali a dočkali se plného bodového zisku poprvé po šesti zápasech.

Ohlasy trenérů:

Darek Stránský (Litvínov): "Do zápasu jsme vstoupili špatně, soupeř byl lepší. Dnes nám ve hře chyběly atributy, které nás zdobily předešlá utkání. To je zarputilost, bojovnost, jednoduchost, týmovost, důraz před oběma brankami a samozřejmě trochu i štěstí. Ve třetí třetině jsme si vypracovali šance, ale dnes jsme si nezasloužili utkání ani zdramatizovat, nebo dokonce srovnat. Byl to pro nás důležitý zápas a nezvládli jsme ho."

Robert Svoboda (Zlín): "Musím pochválit celý náš tým, že jsme utkání zvládli, navíc po nepovedeném utkání s Jihlavou. Jsme rádi, že jsme získali tři body. Určitě více než polovinu utkání jsme byli lepším týmem, mohli jsme dát i více branek. Ve třetí třetině jsme nabídli domácím šanci se zápasem něco udělat, ale naštěstí jsme to zvládli."

O výhře u nováčka rozhodl Tomášek

Dukla měl po vyloučeních Jána Sýkory a Kauta v úvodu možnost hrát 51 vteřin přesilovou hru pět na tři, ale prakticky nedokázala ohrozit brankáře Kloučka a potvrdila, že má s využitím pod osm procent nejhorší přesilové hry v celé soutěži.

Domácí si pak vytvořili tlak, ale Dynamo podržel gólman, kterému při Andělově střele pomohla i horní tyč. Domácí převahu utnul ve 12. minutě chybou ve středním pásmu Rys, kterého obral o kotouč Tomášek, jehož střelu od modré čáry ještě Škarek kryl, ale Rolinkova dorážka už skončila v síti jihlavské branky.

Třetí extraligový gól Rolinka v této sezoně Pardubice probudil, byly lepší a na začátku druhé části mohl zvýšit vedení Perret, ale jeho pokus se otřel jen o pravou tyč branky Škarka. Branková konstrukce jihlavské brány zazvonila i na konci 27. minuty po Bojkově střele.

Vyrovnat se Dukle podařilo v třetí přesilovce v utkání. De la Roseho střelu dokázal úspěšně tečovat před brankou projíždějící Skořepa. Sudí si nechali platnost gólu prověřit u videorozhodčího.

Ve 43. minutě Jihlavu podržel Škarek, který vykopl na poslední chvíli pravým betonem dorážku nejproduktivnějšího hráče Pardubic Tomáška. V polovině třetí třetiny mohla jít do vedení pro změnu Dukla, Anděl sice Kloučka prostřelil, ale na brankové čáře stihli pardubičtí obránci odpálit kotouč do bezpečí.

Nejproduktivnější obránce Dukly De la Rose se podílel také ve vedoucí brance domácích, když se po jeho střele opět v početní převaze zapsal do střelecké listiny přesnou tečí znovu Skořepa. Hosté vyrovnali 63 vteřin před koncem třetí části, když Trončinského ránou od modré čáry trefil horní růžek jihlavské branky.

Největší šanci na rozhodují měl 33 vteřin před koncem prodloužení Suchánek, který vystihl pardubickou rozehrávku v jejich obranném pásmu, ale Kloučkovu branku zblízka přestřelil. V nájezdech se za domácí prosadil jen kapitán Čachotský, za Pardubice uspěli Trončinský a Tomášek.

Ohlasy trenérů:

Petr Vlk (Jihlava): "Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Soupeř nám ale z ojedinělého útoku dal branku. Byla to situace, kterou hrají - střela přes beka a tlačení se do brány. Bohužel jsme to nepohlídali. Vzalo nám to trochu vítr z plachet. Kluci si najednou nebyli tak jistí, jak normálně bývají. Bojovnost se tam projevovala a v určitých fázích zápasu nám chybělo více klidu, ale i přesto se to dokopalo do stavu 2:1. V závěru ale přišla opět naše chyba, kdy jsme zdvojili jednoho hráče a pak jsme si do střely ještě sami sáhli. V prodloužení jsme příležitosti měli a v penaltách jsme dnes byli trochu platoničtí."

Miloš Holaň (Pardubice): "Měli jsme trošku delší čas na přípravu oproti Dukle a všechny věci, o kterým jsme v souvislosti se soupeřem mluvili, byly od začátku jasně vidět. Hned v úvodu jsme Duklu pustili do dlouhé přesilovky pět na tři. Možná to byl jeden z klíčových momentů, který Dukla promarnila. Podle mého názoru byla Dukla v první třetině lepší, rychlejší, dominantnější, ale paradoxně jsme ji vyhráli my. Jihlava vyrovnala hezkou fotbalovou placírkou ve druhé třetině. Víme, že je tady těžké získávat body a mnoho celků tady neuspělo, protože Dukla devadesát procent bodů získává právě doma a ta půda tady byla dnes hodně horká. Ve třetí třetině jsme udělali hloupou chybu, kdy jsme se nechali vyloučit a Dukla nás okamžitě potrestala. Štěstí se k nám zase přiklonilo. Vzali jsme si oddechový čas v závěru a sehráli parádní signál šest na pět. V prodloužení byla lepší Dukla, která měla dvě tutovky na rozhodnutí zápasu. V nájezdech jsme byli šťastnější."

Vítkovice rozhodly v přesilovkách

Piráti byli v úvodu utkání rozhodně blíž k vedoucímu gólu. Chlouba se v 10. minutě řítil sám na Bartošáka, který se ale překonat nenechal, a stejně tak vzápětí zmařil i další nájezd Vondrky.

Přestože Severočeši byli střelecky aktivnější, do vedení šel soupeř. Květoň se v 15. minutě těsně po skončení přesilové hry ukázkově proháčkoval od mantinelu na osu hřiště a zápěstím překonal Laca.

Hosté dokázali odpovědět při hře čtyři na čtyři Sklenářem, který využil Hrbasova zaváhání u Bartošákovy brány a dokonce ze tří dorážek z brankoviště přece jen dostal puk do sítě.

Chleba se ovšem lámal v úvodu druhého dějství. Lev ve 22. minutě využil Oleszovu přihrávku na střed a zblízka bekhendem poslal Vítkovic znovu do vedení. Za stavu 2:1 ochránil vítkovický náskok obránce Výtisk, který v opuštěné bráně za překonaným Bartošákem na zemi chytil stoprocentní příležitost Lauka.

Vítkovice naopak ve 27. minutě využily dvojnásobnou přesilovku díky Stránskému, který se dostal do týla chomutovské defenzívy a švihem zblízka prostřelil Laca potřetí.

Asi poslední šanci na záchranu výsledku hostům zmařil Bartošák, který přesně v polovině zápasu zneškodnil Vondrkovo sólo v oslabení a pokus o blafák. Po dvou minutách navíc Severočeši znovu zapomněli za zády Kurovského, který ze samostatného nájezdu zvýšil na 4:1 a Laco se nechal vystřídat Lukešem.

Vítkovice pak už soupeři nenabídly šanci vrátit se do zápasu. Havel sice v 52. minutě snížil, ale další možnosti měli domácí. Stránský ani Zdráhal ovšem Lukeše nepřekonali. Chomutov v závěru zkoušel při Slobodově vyloučení hru šest proti čtyřem, ale koncovku se mu už zdramatizovat nepovedlo a i podruhé v sezoně s Vítkovicemi prohrál.

Ohlasy trenérů:

Jakub Petr (Vítkovice): "Jsou to takové zápasy, které jsme vloni nezvládali. Výkon nebyl ideální. Po první třetině jsme byli rádi, že to bylo jen 1:1. I když to nebylo asi bůhvíjak atraktivní, je to ta fáze sezony, kdy body potřebujete a jde to na úkor krásy a je tam více týmové práce. Ale za čtyřicet minut hry musím mužstvo pochválit za snahu a pracovitost. Bohužel nám v průběhu utkání vypadl ze sestavy Tybor a marodka nám neutěšeně narůstá."

Jan Šťastný (Chomutov): "My jsme chtěli do zápasu nastoupit aktivně, chtěli jsem zatlačit soupeře a myslím, že jsme měli i spoustu příležitostí, abychom se dostali do vedení. Bohužel jsme inkasovali v závěru oslabení a pak jsme začali tahat za kratší konec. Přesto se nám povedlo ještě vyrovnat a měli jsme další příležitosti jít do vedení. Bohužel jsme ve druhé třetině inkasovali gól na 1:2 a pak přišel třetí gól. Domácí nám dali lekci v zakončení. My jsme v šancích naráželi na výborně chytajícího Patrika Bartošáka."

Olomouc je po fotbalové výhře osmá

První možnost měli domácí. Při Koukalově vyloučení ale Eberle trefil dobře postaveného Rybára, který si poradil i Bucovou tečí po Škůrkově nahození. V 11. minutě vypálil Strapáč, Rybár sice neměl puk pod kontrolou, ale sudí přerušili hru. V další akci pálil Buc a hradecký gólman opět puk vyrazil.

Mountfield se dostal do hry díky přesilové hře v 15. minutě, ale Konrád udržel bezbrankový stav, když si poradil hlavně s nebezpečnými dorážkami Köhlera. Minutu před koncem první třetiny hosté špatně střídali, Ostřížek vystřelil, puk se odrazil přímo na hůl Lukáše Galvase, ale Rybár předvedl další skvělý zákrok.

Druhá část začala chybou domácích a brejkem Jarůška, jehož blafák ale dokázal Konrád chytit. Hanáci odpověděli obrovskou šancí Vlacha, který dorážel teč Hermana, Rybár však opět ukázal, že je ve skvělé formě. V polovině utkání poslal Bednář do šance Kukumberga, ale slovenský útočník vysoko přestřelil.

Ve 35. minutě si puk zkušeně nachystal Lukáš Galvas, pálil ze skvělé pozice, ale jeho pokus zblokovala hradecká obrana. Mountfield odpověděl brejkem Cingela, Konrád byl ale připraven.

Třetí třetina opět začala aktivitou Hanáků a zblízka před Rybárem neúspěšně dorážel Vlach. Domácí následně přestáli téměř bez potíží druhé oslabení v utkání. Ve 48. minutě chyboval domácí bek Škůrek, olomoucký brankář však chybu spoluhráče napravil a Jarůška vychytal. O minutu později už se měnilo skóre na druhé straně. Střelu Lukáše Galvase dorazil za Rybárova záda Mráz. Olomouc se pak ubránila při Sundherově trestu a těsný náskok ubránila až do konce.

Ohlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Ač padl jen jeden gól, tak jsme viděli pěkné utkání. Byli jsme podle mě o něco lepším týmem, soupeře jsme přestříleli ve všech třetinách, všichni hráči zaslouží absolutorium. Ale v neděli je další zápas, na ten se musíme soustředit. Na přesilovky Hradce jsme se připravovali, bylo to těžké, ale mnohdy se štěstím jsme je přestáli. Lehce proletělo šatnou, že Olomouc Hradec dlouho neporazila, tak je výborné, že se to dnes podařilo."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Bylo to dramatické utkání, dlouho nerozhodné, nakonec to skončilo fotbalově. Oba brankáři podali vynikající výkon. Olomouc měla šance z tlaku, my jsme je měli hlavně ve druhé části, bohužel jsme je neproměnili. Jedna branka rozhodla. Měli jsme dnes čtyři samostatné nájezdy, nedali jsme ani jeden. Bez gólu se nevyhrává, ale Olomouc si za vítězstvím šla více než náš tým. Hráčům určitě můžu vytknout dost, domácí měli navrch v soubojích, v obranném pásmu jsme špatné pokrývali hráče. A přesilovky jsme nesehráli dobře, snad kromě té první. Série jsou možná zajímavé pro fanoušky, ale my to nějak nevnímáme, je to spíš shoda okolností. My možná máme podobně negativní s jiným týmem. Na tom nelze nic stavět."

Brankář Janus začal v Liberci výhrou

V úvodu utkání měl však více práce jeho protějšek Hrubec. Bílí Tygři totiž do utkání vstoupili velmi aktivně a odměnou jim byl hned ve druhé. minutě vedoucí gól, o který se postaral Bakoš. Oceláři však odpověděli z první vážnější akce, když až za Janusem skončila dobře umístěná rána Milana Doudery.

V polovině první třetiny však hráli Severočeši přesilovku a vedení jim vrátil důrazný Lakatoš. Třetí branku pak mohl přidat Jašek, jeho dělovku bez přípravy ale skvěle lapil Hrubec.

Druhá část začala převahou Třineckých, Janus ale domácí podržel. Ve 27. minutě však už nestačil na Mikulíkovu dorážku v přesilové hře. Hosté se však z vyrovnání radovali pouhých 17 vteřin. Po skrumáži před brankou vrátil Liberci vedení svou druhou trefou v zápase Lakatoš.

A pro Oceláře bylo ještě hůř, když se do rychlého přečíslení dostal Jelínek a střelou mezi Hrubcovi betony zvýšil na rozdíl dvou branek. Zároveň tím vyhnal třineckou jedničku na střídačku, do branky putoval Strmeň. Ten se hned blýsknul povedeným zákrokem proti Lakatošovi a poradil si také se samostatným únikem Jelínka. Na druhé straně mohl Slezany dostat na dostřel osamocený Svačina, Janus ale jeho dobrou střelu pokryl.

V úvodu třetího dějství se až za obranou hostů ocitnul liberecký Stránský a krásným blafákem přidal už pátou branku domácích. S akciemi Ocelářů na bodový zisk to už vypadalo bledě. Devět minut před koncem třetí třetiny však hostům vykřesal naději brankou ve vlastním oslabení Adámek.

A hned vzápětí se po dalším zkratu v liberecké defenzivě dostal do brejku Mikulík, Janus se však blýsknul bravurním zákrokem. V závěru utkání ještě hosté zkusili dlouhou hru bez brankáře, Liberečtí už si ale výhru vzít nenechali.

Ohlasy trenérů:

Filip Pešán (Liberec): "Byli jsme hladoví po úspěchu a poctivě jsme se na zápas připravovali. Vítězství za tři body viselo na vlásku už poslední dvě kola, proto jsem rád, že jsme to dnes konečně dotáhli. V důležitých momentech v závěru utkání nás podržel brankář Janus. Šestým hráčem dnes bylo domácí publikum, které bylo fantastické. Chtěl bych všem divákům poděkovat."

Marek Zadina (Třinec): "Do utkání jsme vstoupili špatně a rychle jsme inkasovali. Zlomovým momentem byl gól Liberce na 3:2, který padl hned vzápětí po našem vyrovnání. Liberec byl dnes lepší, hladovější a šel si pro výhru od první do poslední minuty. Ještě jsme zkusili se zápasem něco udělat, ale Liberec už si vítězství pohlídal."

Výborný a Michálek začali ve Spartě porážkou

V sestavě Brna se objevil po měsíční přestávce uzdravený obránce Ondřej Němec, Sparta naopak představila poprvé novou posilu zadních řad Zbyňka Michálka.

Aktivnější Kometa si vypracovala v úvodních minutách převahu, ze které také vytěžila úvodní branku. V šesté minutě využil první přesilovku Nečas, který prostřelil brankáře Honzíka. O pět minut později ještě trefil domácí obránce Malec tyčku.

Sparta se po čtvrthodině probrala a srovnala krok. Těžila z důrazného napadání soupeře a dobrého bránění středního pásma.

Domácí hokejisté ztratili jistotu při zakládání útočných akcí a jejich chyby Pražané využívali k bleskovým protiútokům.

V kritických momentech podržel tým brankář Čiliak, který zlikvidoval nájezdy Pecha a Formana. Ovšem další hrubku už brněnský brankář nezachránil. Po špatné rozehrávce domácích se dostali do brejku Vrána s Kudrnou, který srovnal skóre.

Podobným způsobem nabídla Sparta svému soupeři získat zpět jednobrankový náskok. Ve 26. minutě se získal snadno u středové čáry kotouč Mallet, jenž vytáhl brankáře Honzíka do strany a chytře přihrál najíždějícímu Hynku Zohornovi, jenž snadno trefil volnou polovinu branku.

Ke druhému srovnání skóre Spartě napomohla po vyloučeních Nahodila a Gulašiho početní výhoda pět na tři. Po spolupráci s Michálkem brankáře Čiliaka překonal ve 35. minutě Forman.

V závěrečné třetině ve vyrovnaném průběhu Sparta zpřesnila defenzívu, rozhodnutí ale přineslo až prodloužení. V něm po akci Zohorny s Nečasem překonal brankáře Honzíka Hruška.

Ohlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Kometa Brno): "Bylo to vynikající utkání, obě mužstva hrála aktivně. Trošku nás mrzí, že jsme z úvodního třináctiminutového tlaku vytěžili jen jeden gól a tyčku. Další šance jsme neproměnili. Závěr první třetiny jsme odehráli ve větší pohodě, než by bylo zdrávo. Sparta se dostala do šancí a jednu využila k vyrovnání. Ve druhé třetině jsme dali na 2:1, jenže potom jsme měli v krátkém sledu vyloučené dva hráče. Přesilovku pět na tři Sparta využila. Ve třetí třetině bylo hodně střeleckých příležitostí na obou stranách. V prodloužení se nám podařilo urvat, co jsme ztratili v Chomutově. Hruška skočil ze střídačky tak, že byl včas v útočném pásmu a vstřelil rozhodující gól."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Diváci, kteří přišli na hokej a utratili peníze za takové představení, určitě nemohou litovat. Byl to výborný hokej z obou stran. Jezdím do Brna rád. Kometa je mužstvo, které chce hrát hokej. Není v její hře jen úporná obrana, je v ní hodně hokejovosti. Jsem rád, že jsme v naší situaci uhráli alespoň bod. I když jsme mohli pomýšlet i na dva. Udělali jsme chybu při střídání v prodloužení, Kometa ji využila. Měli jsme celý zápas dobrý pohyb, větší zapálení, emoce na střídačce. Kluky musím pochválit za dobrý výkon. Věřím, že když tak bude mužstvo pokračovat, tak se nastartuje."

