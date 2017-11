Nepřetahovat střídání a přežít. Mám toho plný kecky, přiznal Němec

„Za mě osobně žádná sláva, pět týdnů jsem nehrál. Snažil jsem se nepřetahovat střídání, občas jsem nějaké střídání vynechal, na tom jsme byli i domluvení. Důležité je, že se vyhrálo, škoda že jen za dva body, ale vítězství je vítězství,“ hodnotil zkušený zadák.

Bylo pro vás po pauze hlavním přikázáním hrát jednoduše?

„Snažil jsem se, hlavně zezačátku, dávat takové ty krátké nahrávky, ty jednoduché, abych se do toho dostal. Postupem času to bylo lepší, ale říkám, dlouho jsem nebyl na ledě, trénoval jsem poslední čtyři dny. Snažil jsem se pomoct a přežít. (úsměv) Mám toho plný kecky, nehrál jsem tolik, co bych chtěl hrát normálně, ale bohužel jsem limitovaný pauzou, kterou jsem měl.“

Snažil jste se vědomě šetřit?

„Byli jsme domluvení i s trenérama, že když toho bude moc, tak střídání vynechám, dělali jsme to tak, a až ve třetí třetině jsem hrál stabilně. Když jsme točili šest beků, tak jsem chodil pořád. V první třetině jsem vynechával i oslabení. Snažím se pomoct tak, jak umím.“

Jak se vám dařilo udržet se pod kontrolou a třeba i zůstat na střídačce v zápase, který strhával svým tempem a průběhem?

„V pauze jsem třeba šel projet, ale nebylo tolik střídání, které jsem vynechal. Třeba dvě za třetinu. V klíčových momentech jsem chtěl být na ledě, protože tam já chci být. Když jsem cítil, že mám sílu, tak jsem šel.“

Co jste říkal zápasu?

„Prvních patnáct minut jsme hráli dobře, to, co jsme chtěli, pak jsme Spartu zbytečně dvakrát svými chybami pustili do brejků a oni jeden využili. Pak se zase dostaneme do vedení a necháme se vyloučit do tří. To jsou proti velkým týmům, jakým Sparta je, velké chyby.“

Poznal jste na Spartě, jestli byla pod novým trenérem nažhavená víc?

„Pro nás i pro ně je tohle velký zápas, všichni jsme chtěli vyhrát. Oni chtěli určitě začít vítězně pod novým trenérem, což se jim zaplaťpánbůh nepodařilo.“

Je důležité v prodloužení dát vítězný gól i pro psychickou pohodu mužstva a pro návrat do vítězných kolejí, ze kterých jste poslední dobou vypadli?

„Poslední dva zápasy jsme v prodloužení prohráli a počítá se každý bod. Každý je dobrý. I když si myslím, že jsme dnes měli na to Spartu porazit za tři.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:07. Nečas, 25:16. H. Zohorna, 61:49. Hruška Hosté: 17:28. Kudrna, 34:54. Forman Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Malec, Štencel, Bartejs – Zaťovič (A), Nečas, M. Erat (A) – T. Svoboda, L. Čermák (C), Dočekal – Mallet, Hruška, H. Zohorna – Nahodil, V. Němec, Haščák. Hosté: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Piskáček (A) – Kumstát, Pech (C), Forman – Rousek (A), P. Vrána, Kudrna – Říčka, Klimek, Reichenberg – Smejkal, Černoch, Uher. Rozhodčí Kubuš, Šír – Lhotský, Ondráček Stadion DRFG Arena, Brno Návštěva 7 700 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 19 10 3 4 2 69:39 40 2. Brno 20 10 3 4 3 66:44 40 3. Třinec 21 11 2 2 6 61:49 39 4. Mountfield 20 10 2 2 6 44:33 36 5. Vítkovice 20 9 2 2 7 60:49 33 6. Olomouc 20 7 3 3 7 47:52 30 7. Chomutov 20 6 3 5 6 52:56 29 8. Zlín 20 5 5 3 7 49:52 28 9. Ml. Boleslav 19 7 1 3 8 40:42 26 10. Sparta 19 7 1 2 9 46:53 25 11. Liberec 19 6 3 1 9 41:57 25 12. Pardubice 20 5 3 1 11 45:65 22 13. Jihlava 19 4 3 3 9 42:53 21 14. Litvínov 20 4 3 2 11 39:57 20

