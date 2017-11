Výborný pro návratu na lavičku: Bunda šla dolů rychle, v noci jsem nespal

Házel rukama, důrazně promlouval ke svým hráčům. Ano, zase to byl on. František Výborný. Trenér, který má hokejovou Spartu vrátit do života. V Brně se mu to podařilo částečně. Mužstvo pracovalo, nicméně prohrálo 2:3 v prodloužení.

„Musím se přiznat, že jsem byl hodně nervózní. V noci jsem se budil, celý ten den prožíval hodně napjatě. Až po pár střídáních jsem se konečně uvolnil. Kometa je mužstvo z nejsilnějších, ale my jsme ukázali charakter. Nejsme tak špatní, jak se teď všude říká a píše.“

Není to nakonec lepší jet při premiéře na Kometu než k outsiderovi?

„Myslím si, že ta kvalita je teď všude. Samozřejmě u Komety je to nepopiratelné, ještě ve svém prostředí jsou opravdu velmi dobří. Ale nás teď čeká ještě Hradec a to nebude o nic lehčí. Aspoň to ukázalo odolnost našich hráčů. Jsem rád za bod, mohli jsme mít i dva.“

Vypadalo to, že vy jste se do tempa dostal velmi rychle.

„Fakt? Tak to nevím. Ale jsem rád. Říkám, byl jsem dost nervózní. Ten tým tolik neznám, v zápase je to vždycky jiné než v tréninku. Zápas je prostě zápas. Jsem rád, že mě to pohltilo a dostal jsem se do toho.“

Bunda zase letěla rychle dolů…

„Jo jo, to je můj styl. Všude kde jsem byl, tak maséři vědí, že jak to shazuju, tak to všechno začíná. No bylo tady docela teplo.“ (směje se)

Bylo potřeba hráče hodně povzbuzovat, komunikovat s nimi?

„To je můj způsob koučování. Myslím, že ti hráči byli sami od sebe hodně namotivovaní a chtěli se tady ukázat. Říkali jsme jim, ať nekoukají na skóre a prostě to odpracují. A to se podle mě stalo. Nějaká chyba se stala, ale to udělá každý. Dobrý… To je za tři.“

Jak se vám líbil Zbyněk Michálek, který nastoupil poprvé?

„Super. Jsou tam vidět ty zkušenosti, rychle se do toho dostal. Přes půl roku nehrál, ale ty zkušenosti jsou vidět. Bude velká posila.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:07. Nečas, 25:16. H. Zohorna, 61:49. Hruška Hosté: 17:28. Kudrna, 34:54. Forman Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Malec, Štencel, Bartejs – Zaťovič (A), Nečas, M. Erat (A) – T. Svoboda, L. Čermák (C), Dočekal – Mallet, Hruška, H. Zohorna – Nahodil, V. Němec, Haščák. Hosté: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Piskáček (A) – Kumstát, Pech (C), Forman – Rousek (A), P. Vrána, Kudrna – Říčka, Klimek, Reichenberg – Smejkal, Černoch, Uher. Rozhodčí Kubuš, Šír – Lhotský, Ondráček Stadion DRFG Arena, Brno Návštěva 7 700 diváků