Divoký týden Januse! Lašák ho přivedl do Liberce, brankář začal výhrou

Dominik Lakatoš se raduje ze své trefy do sítě Třince • ČTK

Nejnovější posilou Bílých Tygrů se v týdnu stal zkušený brankář Jaroslav Janus. Ten na sever Čech přijel ve čtvrtek, s týmem měl jeden trénink a v pátek už vychytal výhru 5:3 nad Třincem. „Bylo to bleskurychlé. Ve středu mi volal Ján Lašák, jestli jsem připravený chytat a v pátek už byl zápas. Na ledě jsem se ještě necítil úplně nejlíp a je mi jasné, že musím podávat ještě lepší výkony,“ komentoval Janus první start.

Jste se svým prvním výkonem spokojený?

„S týmovým jsem jednoznačně, ale se svou hrou budu spokojený až za pár dní. Vím, že se musím zlepšit. To je jasné. Spoluhráči mi ale hodně pomohli, hráli jako z partesu, což se mi ještě nestalo a to jsem za poslední roky prošel různými kluby.“

Jak je náročné se tak rychle aklimatizovat?

„Není to jednoduché. Byl jsem bez klubu asi měsíc, možná ještě víc. Trénink nebyl ideální, ale první výhra mi osobně pomůže. Potřeboval jsem už nastoupit do nějakého zápasu. Jsem hrozně rád, že jsem v Liberci.“

Individuální příprava také určitě nenahradí zápasovou praxi, že?

„Určitě ne, trénink se zápasu nikdy nevyrovná. Připravoval jsem se alespoň tak, že jsem chodil na led s různými partami a kluky z HC Bratislava. Ale zápas je zápas, to je jasné.“

Jak dlouho se přestup rodil?

„Asi takto: agent mi zavolal, řekl sbal se a běž. Ve středu mi volal i Ján Lašák a ptal se mě, jestli bych chtěl jít do Liberce a jestli jsem připravený chytat. Na první otázku jsem bez váhání odpověděl ano, ale jistý o připravenosti jsem si nebyl. Nakonec to asi všechno bylo tak, jak mělo být.“

Kolik tréninků jste v Liberci před zápasem s Třincem absolvoval?

„Jeden. Ve čtvrtek jsem přijel na trénink, v pátek jsme měli rozbruslení a pak už jsem chytal.“

Zdá se, že slovenští brankáři budou držet Liberec i nadále.

„Roman Will je také výborný gólman. Vidím, jak pracuje, chytali jsme proti sobě. Věřím, že mi bude chtít pomoct, já jemu samozřejmě také. Bude důležité, abychom byli připraveni na každý zápas oba.“

Co byste o něm řekl?

„Vnímám ho jako velmi pracovitého mladého kluka. Už má nějaké dobré zápasy i sezóny za sebou. Věřím tomu, že budeme společně tahat Liberec za výhrami. Ještě nevím, jak budou rozdělené pozice. Je to vlastně jedno. Ten, kdo bude chytat, bude chtít týmu co nejvíce pomoci.“

Nemrzí vás zpětně konec ve Slovanu Bratislava?

„Už to neřeším. Život jde dál, koukám se jen dopředu. Už Slovanu bylo dost a nyní si maximálně můžu vyhledat výsledky. Pořád tam spoustu kluků znám, byli jsme výborná parta. V Liberci je také a je tu i fantastické zázemí. Jsem spokojený.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:37. Bakoš, 11:36. Lakatoš, 26:36. Lakatoš, 28:25. P. Jelínek, 41:27. J. Stránský Hosté: 07:53. M. Doudera, 26:19. Mikulík, 50:34. Adámek Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Pyrochta – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Redenbach, Lakatoš – J. Stránský, D. Špaček, Ordoš – Bartovič, Vantuch, Hrabík. Hosté: Hrubec (29. Strmeň) – Krajíček (C), M. Doudera, Adámek, D. Musil, Jank, Linhart – Martin Růžička (A), Marcinko, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, Rákos – Irgl, Mikulík, Cienciala. Rozhodčí Hodek, Pavlovič – Barvíř, Blümel Stadion Home Credit Arena Návštěva 5 849 diváků