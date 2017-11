Našla Sparta vůdce obrany? Michálek začal v Brně výborně, chválil ho i kouč

Potřebuje čas, ví to. Byl to navíc první zápas, ale už utkání na ledě Komety Brno (2:3pp) naznačilo, že by Sparta mohla ve Zbyňku Michálkovi najít lídra, kterého dlouho hledala. Držitel více než 800 zápasů v NHL odehrál v pátečním utkání 22 minut a připsal si jednu asistenci. „Odehrál výborný zápas, je jasné, že je to pro Spartu velká posila,“ tuší trenér František Výborný. Další šanci dostanou oba borci už dnes od 18 hodin proti Mountfieldu HK, v němž si připíšou domácí premiéru.

Oba se těší a těší se i sparťanští fanoušci. František Výborný se vrátil na lavičku porážkou v Brně, ale sparťany mohl těšit alespoň získaný bod a zejména výborný výkon Zbyňka Michálka. Účastník olympiády i Světového poháru působil jistě, chodil na led při nerovnoměrném počtu hráčů a dokonce zarámoval svůj výkon přihrávkou na gól Miroslava Formana.

„Bylo to hodně těžké, na konci jsem toho měl plné zuby. Ani jsem nečekal, že bych hrál tolik,“ přiznal po dvaadvacetiminutové porci zkušený obránce. Celých šest měsíců nehrál utkání, trénoval sám, ale na jeho výkonu to nebylo znát.

VIDEO: Zbyněk Michálek si při prvním startu za Spartu připsal první bod

„Ukázal přesně ty vlastnosti, kvůli kterým je tady, čili zkušenost, přehled… Zbyněk nehrál přes půl roku zápas, takže se dalo očekávat, že by mohl mít v tomto ohledu trochu problém, ale já jsem si ničeho nevšimnul,“ těší Františka Výborného.

Sparta hráče tohoto kalibru hledala poté, co jí vinou zranění vypadli zkušení obránci Jan Švrček a Jan Piskáček. V mladé defenzivě navíc zklamal Petr Zámorský, jenž si může hledat nové angažmá a se sparťany jen trénuje. Pod Františkem Výborným by ale mohl dostat druhou šanci, a proč ne zrovna po boku bývalého obránce Arizony, Pittsburghu a St. Louis.

„Chce to pár zápasů a bude to dobré. Věděl jsem, že je to kvalitní soutěž a není jednoduché do toho naskočit. Určitě jsem si nemyslel, že přijdu a budu tu nějak dominovat, vozit puky nahoru dolů a rozdávat to. Jsou tady dobří hráči,“ řekl po pátečním duelu Zbyněk Michálek, jenž si připsal první start v Tipsport extralize.

Do zámoří totiž odešel už jako teenager a českou nejvyšší soutěž nikdy nehrál. „Je to velká změna, velké hřiště, na které nejsem tak zvyklý. Je to něco jiného, musí se hrát více pozičně a není tam takový tlak do brány, jako za mořem,“ všiml si držitel stříbra a bronzu z mistrovství světa.

Mrzely ho jen zbytečné chyby, kvůli kterým Sparta darovala Kometě vítězství. Výkon zkušeného obránce však může být pozitivním výhledem do budoucna a navázat na to může už dnes od 18 hodin proti Mountfieldu.

Co musí Sparta vylepšit? „Musíme na sebe mluvit. Někdy trošku panikaříme ve vlastním pásmu, když od sebe začneme odpalovat puky, nebo zbytečně lítat a měnit si místa. Věřím, že v neděli už to budou před domácím publikem tři body,“ dodal čtyřiatřicetiletý zadák.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:36. Kudrna Hosté: 16:46. Látal, 64:59. Červený Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Piskáček – Kumstát, Pech, Forman – Rousek, P. Vrána, Kudrna – Říčka, Klimek, Reichenberg – Smejkal, Černoch, Uher. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Gregorc, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandić, Pláněk, Čáp – Jarůšek, Dragoun, Köhler – Látal, Džerinš, Jaroslav Bednář – Červený, Koukal, Cingel – R. Pavlík, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Hribik, Pešina – Lederer, Hynek Stadion O2 aréna - Praha Návštěva 8465 diváků