Oceláři rozhodli bombami příklepem. Jsem fakt nas*anej, zuřil Petrásek

Dvě přesilovky a dva naprosto totožné góly obránců rozhodly utkání mezi Litvínovem a Třincem. Na stranu Ocelářů přiklonily výsledek zápasu trefy Lukáše Krajíčka a Tomáše Linharta. „Mrzí mě to. Jsem fakt nasranej. Když už se nám jakž takž daří hrát a držet se soupeřem krok, tak pustím takové góly,“ kroutil hlavou brankář Vervy Michael Petrásek.

Po páteční prohře se Zlínem jste proti Třinci předvedli zlepšený výkon, který ale na body stejně nestačil. Jak moc to mrzí?

„Samozřejmě hodně. Třinec hraje v porovnání se Zlínem úplně jiný hokej, který nám mnohem víc vyhovuje. Od nás to bylo lepší, ale bohužel odcházíme stejně s prázdnou. Je to škoda.“

Dva góly jste pustil po ranách golfákem z relativně velké vzdálenosti. Dalo se něco udělat líp z vašeho pohledu?

„Mrzí mě to. Jsem fakt nasranej. Když už se nám jakž takž daří hrát a držet se soupeřem krok, tak pustím takové góly. Tyhle zápasy ale prostě bohužel občas jsou, stane se.

V české extralize takové branky už příliš často k vidění nejsou.

„Když koukám na sestřihy z NHL, tam padají branky úplně stejné. Tady moc časté nejsou, to je pravda. Nevím, čím to je.“

Není to trochu paradox, že právě od technického týmu, jakým je Třinec, dostane dva góly z dálky, namísto spíše očekávaných gólů po kombinacích?

„To nevím, asi jo. Soustředím se ale samozřejmě na všechno stejně. Jednou mi to propálili po rukou, druhou střelu jsem pak pustil o beton do brány. Dva náhodné góly, kvůli kterých jsme prohráli.“

Jak moc vám scházel František Lukeš?

„Chyběl nám hlavně na přesilovce. Umí udržet puk, rozdat ho. Má velký přehled. Jeho rozvahu a klid bychom proti Třinci potřebovali.“¨

Po třech vítězstvích jste teď zase dvakrát prohráli. Je to hodně studená sprcha?

„Jasně. Musíme jet ale dál. Nic jiného nám nezbývá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:33. V. Hübl, 57:46. Gerhát Hosté: 08:16. Krajíček, 29:58. Linhart, 48:56. Chmielewski Sestavy Domácí: Petrásek (Kantor) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Baránek, K. Pilař, Dietz – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Matoušek, Ihnačák, Vandas – Trávníček (C), M. Hanzl, Gerhát – J. Doležal, J. Šimeček, Jurčík. Hosté: Hrubec (Strmeň) – M. Doudera, Krajíček (C), D. Musil, Adámek, Linhart, Jank – Chmielewski, M. Kovařčík, Martin Růžička (A) – Mikulík, Marcinko, Irgl – Adamský (A), Polanský, Dravecký – Svačina, Rákos, Cienciala. Rozhodčí Úlehla, Šír – Barvíř, Blümel Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 4468 diváků

