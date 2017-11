Nula a vychytaný nájezd. Vědel jsem, že musím podržet mužstvo, hlásil Čiliak

„Myslím, že jsem tu hokejku nehodil, ale teď už je to jedno. Rozhodčí to odpískal, podle mě to tak nebylo, ale on je na ledě od toho, aby rozhodovali,“ mávnul Čiliak po utkání rukou. Se stejným klidem zlikvidoval následný nájezd domácího Žalčíka a svým dvacátým čistým kontem v extralize nasměroval Kometu k vítězství 2:0.

Jak jste to viděl ze svého pohledu, vyklouzla vám ta hokejka?

„Nevyklouzla, podle mě mi do ní vrazili hráči. Je těžké soustředit se, když se snažím vyrazit puk a někdo mi vletí do hokejky. Každopádně rozhodčí zapískal, musím se na celou situaci podívat na videu.“

Bylo těžké zkoncentrovat na následné trestné střílení?

„Měl jsem v hlavě, že musím podržet mužstvo, když už jsem to zavinil já. Podobná situace byla nedávno proti Hradci, kdy jsem vybuchl, ale teď už jsem si říkal, že bude nájezd a musím ho chytit, tak jsem ho chytil.“

Podobně klidný jste byl celý zápas.

„Dnes mi zápas celkově sedl, trefovaly mě puky, šlo na mě dost střel. Každou situaci včetně toho nájezdu jsem si užíval.“

Teď vás čeká účast na Deutschland Cupu v dresu slovenské reprezentace. Už víte, kolik toho odchytáte?

„Jedeme tři gólmani, každý bude chytat jeden zápas. Ale nevím, proti komu budu já osobně chytat, to jsem ještě nezjišťoval.“

Jak probíhá komunikace ve slovenské reprezentaci, mluvil jste přímo s trenérem Ramsaym?

„Volal jsem si s (generálním manažerem) Mirem Šatanem, pak mi volal i Ján Lašák, který dělá trenéra brankářů. Ale byli jsme v kontaktu delší dobu, hlavně s Jánem, takže nějaké indicie jsem měl už dříve.“

Máte v hlavě i případnou účast na olympiádě?

„Teď mám v hlavě to, co je tady a teď. Máme volno, pojedeme na Německý pohár. Dávám si spíš postupné cíle. Teď se soustředím na Kometu, příští týden to bude Německý pohár a dál se uvidí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 18:09. Mallet, 51:58. L. Čermák Sestavy Domácí: Škarek (Volden) – Suchánek, de la Rose, Ulrych, Bryhnisveen, Kajínek, Váňa, J. Zdráhal – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Zeman, F. Seman, Čachotský (C) – Anděl, M. Hlinka, Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), Hruška, M. Erat (A) – T. Svoboda, L. Čermák (C), Dočekal – Mallet, V. Němec, H. Zohorna – R. Zohorna, Nahodil, Haščák. Rozhodčí Mrkva, Svoboda – Kis, Rampír Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 6500 (vyprodáno) diváků

