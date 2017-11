Mertlův rok: Rejdy v Plzni. Potřetí táta. Znovu v reprezentaci

Docela dost věcí se v životě Tomáše Mertla za poslední dva týdny změnilo. Narodil se mu třetí potomek. V neděli navíc dostal dodatečnou nominaci na Karjala Cup a bude čtvrtým hráčem Plzně v národním týmu. Při zápase v Pardubicích bylo vidět, v jaké je pohodě. Jeho tým vyhrál 4:0, on dal dva góly, na jeden v oslabení nahrál „Za ty poslední dny se toho stalo víc. Ale tak to zkrátka je,“ jen se spokojeně usmíval.

Byly to v Pardubicích snadné tři body?

„Dlouho jsme nehráli, měli pauzu od minulého pátku, tak jsme se na zápas připravili a dobře potrénovali. Ta první třetina byla od nás solidní, pak jsme se možná trošku uspokojili, ale dotáhli utkání do konce bez gólu, Míra Svoboda nás podržel.“

Vychytal třetí nulu v řadě. Jaký je to gólman?

„Chytá výborně, tu druhou polovinu zápasu jsme možná přestali tolik bránit, trošku se tam vkradlo uspokojení, že vedeme. Trenéři nás na to pak o přestávce upozorňovali. Míra chytá skvěle a můžeme se na něj spolehnout, to je jen dobře. Pardubice šance měly, bylo to od nás pak takové lekhovážné, protože by je gól mohl nakopnout, ale zaplaťpánbůh nás Míra podržel.“

Jak myslíte, že se mu za tímhle ofenzivním strojem, který myslí hlavně na útok, chytá?

„Snad dobře, když vidí, že vedeme, ale to byste se musel zeptat jeho. V Pardubicích si tedy zachytal dost.“

A užívá si tyhle velké ofenzivní manévry hráč?

„Určitě je to zábava, když se daří, nějaké góly tam padají a hlavně se vyhrává. Je to super. Rozhodně nechceme žádný sebeuspokojení, víme, že všechny zápasy jsou vyrovnaný a těžký.“

Je zase pravda, že majitel klubu Martin Straka by vás asi nenechal poletovat v oblacích. Trefa?

„Přesně tak, jak vidí, že morál upadá, nebo je u nás nějaké uspokojení, tak nás na to hned upozorní. Je to samozřejmě osobnost, takže si všichni z toho něco vezmou.“

Vy sám máte za sebou třeba padesátibodovou sezonu v Hradci. Cítíte ale teď životní fazónu?

„Já nevím, dobrý to je, ale jestli životní? Z každé sezony, kdy se daří, má člověk radost. Snad to bude pokračovat, zápasů je ještě spousta.“

Ano, ale ne pokaždé dorazí pozvánka do národního týmu, navíc v olympijské sezoně. Teď je to výjimečné, ne?

(usměje se) „Že jsem v hledáčku pro olympiádu třeba taky?“

Třeba.

„Nevím, do teď jsem na nároďák nějak nejezdil, tak si z toho zase moc nedělám. Chci si to tam užít, může to být poprvé po delší době a taky naposled. Uvidíme.“

Berete jako výhodu, že z Plzně jedete čtyři?

„Může to tak být, uvidíme, třeba budeme hrát spolu, třeba ne. To nechám na trenérovi. Ale ten mezinárodní hokej bude zase úplně něco jiného, to vím jistě.“

A jaké vlastně máte dojmy z toho, že jste čerstvě trojnásobný otec?

„Krásný, byl jsem i u porodu, stihl jsem tam dojet. Je to strašně krásný.“

Ale asi i náročné, když vy manželce teď zmizíte do Skandinávie, ne?

„Trošku jsme to museli doma pořešit, manželka to bude muset zvládnout. Zrovna jsem teď rodinu přetáhnul do Plzně, takže na to žena bude sama. Kluk jde v pondělí navíc poprvé do nový školy v Plzni... Je to už záhul mít tři děti, momentálně tedy hlavně pro manželku, musí to teď beze mě zvládnout, je šikovná.“