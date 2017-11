Porazil Spartu za vteřinu celá! Koukal jsem, jestli jsem to stihl, řekl Červený

Nechybělo moc a utkání 20. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Spartou a Mountfieldem HK (1:2pp) mohlo jít do samostatných nájezdů. Přesně vteřinu před koncem prodloužení však udeřil Rudolf Červený, který využil nepozornosti domácích před brankou Davida Honzíka a vystřelil svému týmu druhý bod. „Sparta odehrála výborný zápas, mohlo to skončit i jejím vítězstvím,“ krotil po utkání emoce hrdina zápasu.

Rudolfe, o zisku druhého bodu jste rozhodl vteřinu před koncem. Nebál jste se, že už jste to nestihl?

„Věděl jsem, že je pár vteřin, ale byl jsem překvapený. Podíval jsem se po gólu, viděl jednu vteřinu, takže jsem věděl, že gól platí. Můžu říct, že jsem si dost oddechnul, protože to bylo náročné utkání. (usmívá se)“

Sparta vás v některých pasážích zápasů přehrávala. Bylo cítit, že jí změna trenéra prospěla?

„Bylo to velice těžký. Sparta hraje pod novým trenérem hodně aktivně, bylo tam hodně osobních soubojů. Dneska odehrála výborný zápas. Mohlo to skončit i jejím vítězstvím, ale my jsme si za tím šli a nakonec se to podařilo nám.“

Kromě osobních soubojů se hrálo i zodpovědně odzadu. Souhlasíte?

„Oba týmy jsme hrály dost do defenzivy, bránilo se střední pásmo a je těžký ho přejít. Pak padá málo gólů, my jsme dali o jeden víc a jsme rádi.“

Dneska vás opět podržel Patrik Rybár, který opět dostal jediný gól. Jste rádi i za něj, když jste dva z posledních čtyř duelů prohráli 0:1?

„Samozřejmě. Už po minulém zápasu jsme mu říkali, že zase polevil a pustil jeden gól, takže ať to kouká napravit. A dneska polevil zase. (směje se) Jsme ale rádi, že jsme mu to takhle vrátili.“

Může to být vaše nová tvář? Dostávat málo branek a vyhrávat na jeden dva góly?

„Já si myslím, že ne. Dneska jsme třeba neměli ani jednou přesilovku, tam se ty góly dávají. Musíme se víc tlačit s pukem do brány, víc bruslit a vybojovat si nějaký fauly.“

V posledních týdnech s góly šetříte. Čím to je? Máte svázané ruce, nebo tomu chybí větší přímočarost?

„Chce to zjednodušit hru, co nejvíce střílet a mít dorážky. Ono to potom půjde.“

Soutěž teď na týden přeruší reprezentační přestávka. Jak ji strávíte?

„Určitě odpočinkem. (usmívá se) Máme dva dny volno, je potřeba si odpočinout, dobře potrénovat a začíná to zase nanovo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:36. Kudrna Hosté: 16:46. Látal, 64:59. Červený Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Piskáček – Kumstát, Pech, Forman – Rousek, P. Vrána, Kudrna – Říčka, Klimek, Reichenberg – Smejkal, Černoch, Uher. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Gregorc, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandić, Pláněk, Čáp – Jarůšek, Dragoun, Köhler – Látal, Džerinš, Jaroslav Bednář – Červený, Koukal, Cingel – R. Pavlík, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Hribik, Pešina – Lederer, Hynek Stadion O2 aréna - Praha Návštěva 8465 diváků