Čtyři zápasy v šesti dnech. Únava jde stranou, směje se třinecký Mikulík

Takový zápřah by nezvládl ani leckterý mladík. Třinecký veterán Milan Mikulík odehrál v průběhu šesti dnů čtyři utkání. Kapitán partnerského Frýdku-Místku si v úterý odbyl v dresu Ocelářů premiéru při Lize mistrů v Malmö, hned o den později rovnou z letadla spěchal do Frýdku k utkání s Českými Budějovicemi. V pátek a neděli pak zase válel za Třinec, kterému třemi kanadskými body v ofenzivě notně pomohl. „Musíte otočit myšlení, únavu si nepřipouštím,“ říká 37letý útočník.

Proti Litvínovu jste odehrál letošní druhé extraligové utkání. Opět jste bodoval, celkem máte na kontě tři body (1+2). Spokojenost?

„Spokojený jsem hlavně se třemi body pro tým. Moc mě ale těší důvěra od trenérů, na led mě posílají docela často, dokonce chodím na přesilovky. Z toho mám radost.“

Daleko nebyl ani gól. Měl jste dvě dobré šance. Co chybělo v zakončení?

„Jsem dřevěnej! (smích) Gólman mě vychytal, netrefil jsem to dobře. Kluci mi tam skvěle šance připravili, jednu jsem určitě proměnit měl.“

K Ocelářům jste se připojil v minulém týdnu, jinak hrajete v partnerském Frýdku-Místku. Čekal jste hned tolik prostoru?

„Asi ne, ale ohromně si to užívám. Za každé střídání můžu jen děkovat.“

Ve formaci navíc hrajete s velkými jmény: Tomášem Marcinkem a Zbyňkem Irglem.

„Je to paráda. Se Zbyňou jsem vyrůstal, je neskutečné se takhle potkat spolu na ledě v jednom útoku ve 37 letech.“

Když jste před sezonou přicházel do Frýdku, doufal jste, že se může v průběhu sezony uvolnit místo o patro výš a zahrajete si za Třinec?

„V mém věku se už těžko v takové věci doufá. Je to pro mě ale moc příjemné zpestření. Hlavně to chci klukům moc nekazit a pomoct k bodům. Uvidíme, co bude dál.“

A co únava? V neděli jste odehrál už čtvrtý zápas v šesti dnech. To je šílená porce.

„Jojo, je toho dost, ale nestěžuju si. V úterý premiéra za Třinec v Lize mistrů v Malmö, ve středu hned za Frýdek proti Budějovicím. Tam jsem ani nestihl rozbruslení a šel rovnou do zápasu. Nakonec jsme ale vyhráli, takže paráda. V pátek a teď v neděli zase extraliga.

Takže nohy za sebou ještě netaháte?

„Jen trochu. Je to pro mě výborná šance. Únava jde stranou, nepřipouštím si ji. V takových chvílích musíte trochu otočit myšlení a prostě jezdit. Stačí dobře bruslit, což mi nějakým zázrakem pořád docela jde, a ty šance si vytvořím.“

